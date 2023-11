Savona, lutto per la scomparsa di Rino Mantovani

Savona piange la scomparsa di Rino Mantovani all'età di 84 anni.

Per anni è stato rappresentante di tessuti e poi di prodotti per parrucchieri concludendo la sua carriera lavorativa al bar Yacht. Era cresciuto ai Bagni Italia e 'adottato' dai Bagni Ariston.

Marito di Ersilia, storica commessa di Nobili Calzature, al suo fianco da sempre e sposa dal 1970.

"La sua dilagante simpatia ha contagiato chiunque lo abbia conosciuto. Educazione, correttezza e altruismo sono stati in lui valori assoluti. Anima assolutamente irrequieta, entusiasta della vita e amante della musica e del ballo - il ricordo del figlio Luca - era attivo anche nelle mie attività per vent'anni, all'Oyster e negli ultimi anni all'osteria Bacco dove da cliente ha portato felicità e buonumore. Era Nonno Rino per i più piccoli, Rino per chiunque. Mitico Rino per molti".

La famiglia ringrazia tutto il reparto di Urologia "per i tentativi e soprattutto per l'umanità e l'amore con cui l'hanno coccolato fino alla fine".

Il funerale verrà celebrato domani, mercoledì 29 novembre, nella parrocchia di Legino.