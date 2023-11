Arte e storia in mostra: la vita di Picasso in due eventi a Savona

La città di Savona si prepara a celebrare il genio di Pablo Picasso attraverso due eventi culturali unici, curati dalla delegazione FAI locale, che porteranno il pubblico a esplorare le diverse sfaccettature e i legami del celebre artista con la città.

Il primo evento, intitolato "Picasso, un ribelle a Parigi", proietterà il docufilm diretto da Simona Risi. In coincidenza con il cinquantesimo anniversario della morte di Picasso, il film si propone di esplorare l'essenza stessa dell'artista, riflettendo sulla celebre frase di Picasso: "Dipingere non è un’operazione estetica: è una forma di magia intesa a compiere un’opera di mediazione fra questo mondo estraneo e ostile e noi". Il documentario si immergerà nella vita straordinaria di Picasso, dalle sue contraddizioni personali alle relazioni amorose, con Parigi come fulcro centrale, la città che ha amato e che ha influenzato profondamente il suo lavoro. Il film rivelerà aspetti poco conosciuti dell'artista, esplorando il suo status di "straniero" e anarchico vigilato speciale della polizia, anche quando la sua fama era ormai consolidata. Non mancheranno analisi approfondite delle sue opere più significative, offrendo anche una prospettiva "queer" sulla sua arte.

L'evento si terrà presso il Nuovofilmstudio, con un ingresso aperto a tutti al costo di 10 euro, ridotto a 8 euro per i soci FAI e soci sostenitori. Durante l'introduzione curata dal Gruppo FAI Giovani di Savona, il 28 novembre alle ore 21, saranno esplorati i legami di Picasso con Milena Milani e la città di Savona, con uno specifico focus sulle opere conservate presso la Pinacoteca Civica. Il docufilm verrà proiettato anche il 29 novembre, alle ore 15.30 e alle 18.00.

Il secondo evento, "Picasso a Savona", in collaborazione con il comune di Savona e Nuovofilmstudio, si svolgerà il 2 dicembre alle ore 15.30 presso la Pinacoteca Civica di Palazzo Gavotti. Questo viaggio artistico partirà dal ritratto di Picasso dedicato all'artista e scrittrice Milena Milani, esplorando alcuni dei capolavori più noti della Pinacoteca, tra cui i tagli di Fontana, le opere di Magritte e i ritratti donati da amici illustri a Milani. La visita sarà un'immersione nei capolavori dell'arte contemporanea provenienti dalla collezione Milani/Cardazzo, offrendo una panoramica delle avanguardie e dei grandi nomi dell'arte del secolo scorso.

L’assessore Negro che promuove l’evento evidenzia come “la proficua collaborazione con il FAI Giovani e la Città di Savona” proceda anche con questo percorso. “La nostra preziosa collezione Milena Milani, contenuta all'interno della Pinacoteca, ci offre spunti di approfondimento, questa volta con il Nuovofilmstudio. Il percorso verso Capitale Italiana della Cultura passa anche da qui”.

“L’intento di noi volontari - come sottolinea Giovanna Chiera, capo-delegazione - è da sempre quello di valorizzare i beni e le iniziative culturali sul territorio, Savona è uno scrigno ricco di sorprese da scoprire e far conoscere!”.

Coloro che parteciperanno alla proiezione presso il Nuovofilmstudio, potranno godere dell'ingresso gratuito alla Pinacoteca Civica di Savona in occasione della visita guidata del 2 dicembre. Altrimenti ingresso 3 euro, più contributo libero al FAI/prenotazioni a savona@delegazionefai.fondoambiente.it.