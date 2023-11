Albenga, Vladimir Luxuria arriva al Teatro Ambra con "Princesa"

Sabato 2 dicembre alle ore 21, al Teatro Ambra di Albenga, arriva Vladimir Luxuria con "Princesa", testo e regia di Fabrizio Coniglio. Scrittrice, personaggio televisivo, opinionista, direttrice artistica, attrice, cantante, drammaturga, smessi i lustrini della tv, Vladimir Luxuria diventa Princesa, protagonista assoluta dello spettacolo che Fabrizio Coniglio ha tratto dalla storia vera di Fernanda Farias De Albuquerque.

“Io sono stata molto fortunata” dichiara Vladimir “ma se le cose fossero andate diversamente, se non avessi incontrato alcune persone, se avessi preso decisioni diverse, si, avrei potuto avere un destino molto simile a quello di Fernanda” conclude Luxuria.

"Vladimir è un personaggio completo del panorama artistico e mediatico italiano che in Teatro porta la sua sensibilità, la sua bravura e parte del suo percorso di vita - commenta Mario Mesiano, direttore artistico ed ideatore della prima rassegna al femminile del Teatro Ambra di Albenga - Uno spettacolo straordinario e toccante che tutti dovrebbero vedere, soprattutto oggi".

"Come già detto, la numerosa partecipazione e le espressioni di gradimento da parte del pubblico, oltre a gratificare il lavoro svolto, mi fanno capire quanto il problema sia sentito - conclude Mesiano - Vladimir Luxuria e Fabrizio Coniglio concludono un percorso iniziato l’undici novembre con Debora Caprioglio e continuato con barbara Foria e Monica Rogledi, un percorso che ha voluto dare il suo piccolo contributo risvegliando l’attenzione sul pianeta donna".

"Princesa" per molti è il titolo di una famosa canzone di Fabrizio De André, pochi sanno, invece, che la canzone parla di una persona realmente esistita, Fernanda Farias De Albuquerque, soprannominata Princesa, ovvero Principessa, da un ristoratore presso cui lavorava. Princesa è un ragazzino che non si riconosce nel suo corpo, e fin da piccolo vuole essere una ragazza. Si trucca, gioca con le bambole, desidera disperatamente di essere altro dal suo corpo. Inizierà quindi un viaggio difficile e disperato che parte da un piccolo paese del Brasile fino ad arrivare alle grandi città europee. Il filo conduttore di questo viaggio è la costante ricerca di un’identità sessuale emotiva. Scoprirà la sessualità con gli uomini e vorrà modificarsi cambiando il suo corpo.

Prevendita presso Libreria Quarta di Copertina via Enrico d’Aste 4. Telefono 0182555999. Per informazioni tel. 3287065631, oppure su www.ticket.it. Sono iniziate intanto le vendite degli abbonamenti per la stagione invernale “AlbengAteatro2024” la stagione teatrale ingauna che, come da tradizione, anche quest’anno si svolgerà da fine gennaio ad aprile.