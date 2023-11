Arboscello (Pd): "Importante la decisione della maggioranza di Pietra. Non è togliendo ad alcuni che si può dare ad altri"

"Quello che arriva dal consiglio comunale di Pietra Ligure è un bel gesto, un segno che i territori sono maturi per ragionare diversamente rispetto a quanto fatto fino a dora e superare logiche campanilistiche".

Il consigliere regionale de democratici Roberto Arboscello, interviene sulla bocciatura della mozione del consigliere Mario Carrara che chiedeva lo spostamento (con chiusura) del punto nascite di Savona all'ospedale Pietra Ligure dichiara irricevibile.

“Nei giorni di visite e incontri sui territori per parlare del piano sociosanitario – spiga Arboscello - si avvertiva già un cambiamento, una percezione che questa politica sanitaria della Regione stia diventando un pericolo per i cittadini. I Comuni, pur difendendo i servizi del proprio territorio, capiscono che si debba ragionare oltre i campanilismi e in un'ottica provinciale e Regionale".

"Credo si sia arrivati a questa concezione - conclude Arboscello- perché si sente la necessità di mettere fine ad un disegno della delineata dal centrodestra che toglie servizi e che era anche mirata dividere i territori. Ci si è resi conto che nessuno ha beneficio da politiche simili e non è tagliando ad uno che si può dare ad altri”.