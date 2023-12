Altare, il centro storico si trasforma in calendario dell'Avvento

Con l'affissione del primo pannello del calendario dell'Avvento lungo la suggestiva via Paleologo, la magia del Natale ha preso vita ad Altare.

Quest'anno, l'attesa per le festività è stata inaugurata in maniera speciale, dando il via a un coinvolgente conto alla rovescia che culminerà la sera della vigilia in piazza Monsignor Bertolotti.

Ogni giorno sarà un tassello nuovo e emozionante: una tessera, un'emozione, un passo verso il giorno più atteso dell'anno. Un percorso che non solo accende l'atmosfera natalizia, ma crea un legame speciale tra la comunità e le tradizioni, regalando a residenti e visitatori un'esperienza unica di festa e condivisione.

"Ringraziamo per la collaborazione il Museo dell'Arte Vetraria Altarese, la Croce Bianca Altare e lo sponsor Punto Sicurezza", commentano dal comune valbormidese.