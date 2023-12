Trasporto pubblico locale su gomma, i sindacati alla Regione: "Soluzioni per aumentare i finanziamenti pubblici e i ricavi da biglietti"

" Il primo dicembre si è tenuto l’incontro programmato tra le scriventi Organizzazioni Sindacali ed il Presidente della Regione Liguria Toti e l’Assessore ai Trasporti Sartori per continuare il percorso, già avviato, di verifica della condizione delle aziende del trasporto pubblico locale su gomma in Liguria ".

" La Regione ha confermato il moderato aumento delle risorse nazionali destinate al settore, ben lontane però dai fuorvianti annunci di alcuni esponenti politici, ed ha ribadito l’impegno in sede di Conferenza delle Regioni ad evitare che il nuovo riparto nazionale del FNT vada a penalizzare la Liguria - continuano dai sindacati - In attesa dell’approvazione definitiva delle leggi finanziarie nazionali e regionali, il Presidente e l’Assessore, precisando di non potersi sostituire nelle competenze agli Enti Locali preposti, si sono assunti l’impegno di convocare i soggetti affidanti (ex Province e Città Metropolitana) al fine di affrontare congiuntamente il tema della programmazione, del finanziamento e successivamente del monitoraggio del servizio ".

"Le Organizzazioni sindacali, ribadendo l’estrema difficoltà nell’esercitare l’azione di contrattazione nelle aziende in condizioni di ristrettezze economiche, hanno ribadito il degrado delle condizioni lavorative degli addetti e la necessità di individuare urgentemente soluzioni che aumentino i due canali che sostengono il settore: i finanziamenti pubblici e i ricavi da biglietti. Le scriventi hanno inoltre richiesto alla Regione di farsi carico di un imponente piano di acquisto di nuovi mezzi, che in alcune realtà liguri non consentono già oggi l’effettuazione del servizio, e nel contempo di farsi parte attiva nelle richieste al Governo per implementare i finanziamenti che saranno necessari, anche per garantire un dignitoso rinnovo contrattuale, oltre a sostenere le azioni delle aziende volte ad assumere nuovi autisti e ad abbattere l’evasione tariffaria. Gli incontri proseguiranno a partire dal mese di gennaio" concludono le Segreterie Regionali Filt Cgil - Fit Cisl - Uiltrasporti - Faisa Cisal.