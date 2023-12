Cairo: il Natale a La Filippa, torna il presepe al Prato delle Ferrere

L’8 dicembre sarà pronto e allestito il presepe al Prato delle Ferrere di Cairo Montenotte dove grandi e piccini potranno ammirare le figure in scala reale realizzate dall’artista cairese Massimo Gariano e, avvicinandosi alla “capanna”, essere avvolti dalle straordinarie atmosfere e dalle musiche del Natale, in attesa dell’arrivo di Gesù Bambino, nella notte della Vigilia.



Con questa iniziativa e con tante altre, La Filippa, come ogni anno, si impegna a condividere con i cittadini le emozioni e le atmosfere del Natale.



L’azienda cairese conferma la sua funzione e il suo impegno sociale sostenendo - attraverso la convenzione volontaria stipulata con il comune - il ricco programma di attività messe in campo dalla pubblica amministrazione: le luminarie, la pista di pattinaggio, i concerti e gli eventi culturali e ludici, le animazioni per i bambini, sono tra le principali attività che celebrano il Natale cairese.

Perché, come afferma il sindaco della città di Cairo Montenotte, Paolo Lambertini: "Attrarre persone a Cairo nel periodo natalizio, oltre a portare vitalità alle nostre vie e alle nostre frazioni, contribuisce a supportare anche le attività commerciali grazie a vetrine che scaldano ancora di più il Natale".

Un particolare impegno de La Filippa è poi profuso nella realizzazione dell’ormai tradizionale progetto “Elfo Monica” grazie al quale l’azienda fornisce a tutte le scuole dell’infanzia del comprensorio pacchi dono contenenti materiali e attrezzature ludiche e didattiche, per soddisfare le richieste e i desideri raccolti con la collaborazione delle maestre.



Scarica qui la cartolina di Natale con la poesia di Anna Maria Musso o, in aternativa, puoi trovarla e ritirarla presso la Piccola Biblioteca Libera del Prato delle Ferrere.