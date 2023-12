Dai panettoni ai cannoli, le migliori delizie siciliane sono a portata di click con Sicily Addict

Nello spazio di qualche istante su Sicily Addict (www.sicilyaddict.it), innovativa pasticceria e rosticceria online siciliana, è semplice scoprire una ricca selezione di specialità tipiche della tradizione isolana, che spaziano dai cannoli agli arancini. Tutti i prodotti, realizzati con materie prime 100% locali e metodi artigianali, vengono recapitati direttamente a casa dei clienti entro 48/72 ore. L’e-commerce, creato con l’obiettivo di ridare voce ad una terra che da sempre produce prelibatezze uniche, ha già conquistato l’apprezzamento di oltre 55.000 clienti.

Nella proposta dello store digitale, progettata con l’obiettivo di rispondere ad ogni preferenza, sono presenti più di 300 alternative, sia dolci che salate. Sono realizzate impiegando esclusivamente ingredienti 100% locali, a km 0 e metodi artigianali.

Ma quali sono i prodotti disponibili online? Per ciò che riguarda i dolci artigianali, si va dai biscotti alle torte, passando per dessert monoporzione, cannoli, granite, torrone e croccante. Mentre la sezione riservata ai dolci natalizi include ceste regalo, panettoni farciti, classici o panettone al pistacchio.

Inoltre, in previsione delle imminenti festività natalizie, i panettoni rappresentano un’eccellente idea regalo, sempre apprezzata e capace di condurre in un autentico viaggio tra i sapori tipici della tradizione siciliana. Varie sono le alternative disponibili, dal panettone ciokocaramel, con cioccolato e caramello salato, perfetto per chi desidera osare, al ciokobueno, con cioccolato e nocciole.

Visitando la sezione “Rosticceria Siciliana”, invece, si trovano gli inimitabili arancini, già pronti per essere fritti direttamente a casa, per vivere un’esperienza culinaria indimenticabile: con burro e prosciutto cotto, speck e pistacchio, pollo e curry, salsiccia e funghi e non solo. A ciò si aggiungono altre opzioni, quali rollò, calzoni, brioche salate, pizzette, ravazzate e rizzuole siciliane.

Spazio, poi, anche a olio, miele biologico, conserve, farine, pasta, legumi, marmellate, salumi, formaggi, sale e spezie. Senza scordare le birre, i liquori, i vini, i distillati e le bibite siciliane.

Ma le proposte, chiaramente, non sono ancora terminate. Le Sicilybox, infatti, rappresentano un’opzione molto apprezzata da numerosi clienti. Ottime da donare in tantissime ricorrenze speciali, si tratta di box degustazione complete, che annoverano sia proposte dolci che salate. Un esempio? La Sicilybox Sapuri di Sicilia contiene al suo interno un kit cannoli siciliani con sac a poche di ricotta 100% di pecora e 4 arancini al ragù di suino nero dei Nebrodi da 200 grammi.

In ogni momento di permanenza online, nell’eventualità di dubbi o bisogno di supporto, l’acquirente può sempre rivolgersi al preparato servizio di customer care multi-canale. È raggiungibile tramite chat online, WhatsApp, numeri di telefono e indirizzo e-mail. Invece, consultando il blog ufficiale di Sicily Addict, si possono scoprire suggerimenti e idee per apprezzare pienamente le specialità tipiche siciliane.

Per ciò che riguarda i pagamenti, indispensabile è il fattore sicurezza. Le modalità implementate dallo store, infatti, sono totalmente trasparenti. Quanto alle spedizioni, si realizzano entro 48/72 ore lavorative e diventano gratuite per importi di oltre 59,90 euro. Le speciali box isotermiche a temperatura controllata impiegate garantiscono infine che i prodotti mantengano le loro peculiari caratteristiche.