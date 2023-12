Albenga, un ponte dell'Immacolata ricco di eventi con il FAI Giovani

Il Fai Giovani Albenga-Alassio organizza eventi dedicati a grandi e piccini per il ponte dell’immacolata.

Il 9 dicembre "Alla Necropoli Romana con Ingauna Fox". Si tratta di un progetto ideato per i bambini, per avvicinarli alla storia della città di Albenga e alle sue bellezze nascoste. L'evento prevede una prima parte che si svolgerà presso il sito archeologico della Necropoli con la visita ai monumenti e attività di approfondimento sulla storia di Albenga e dei riti funerari degli Antichi Romani. A seguire, i gruppi si sposteranno nel centro storico per una caccia fotografica: una bella sfida che prevede anche dei piccoli premi per i migliori "cacciatori"! Per informazioni o prenotarsi è possibile chiamare al numero: +39 338 7405560 (Alice). Ingauna Fox è un evento dedicato ai bambini e per partecipare è prevista la prenotazione. Ogni bambino deve essere accompagnato a un adulto per tutta la durata dell'evento. I contributi sono a partire da: per gli iscritti FAI: 8 € (1 adulto + 1 bambino) oppure 12 € (1 adulto + 2 bambini); per i non iscritti: 10 € (1 adulto + 1 bambino) oppure 15 € (1 adulto + 2 bambini). Ritrovo: ore 15:00 presso la Necropoli Romana in Viale Pontelungo 59A.

L'11 dicembre: "Albenga durante la Belle Époque". Il Gruppo FAI Giovani organizza una passeggiata serale su Viale Martiri, alla scoperta di Albenga a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Partendo da Piazza del Popolo, il gruppo si sposterà lungo il viale per ammirare le ville ottocentesche, la stazione e terminare la passeggiata presso il ristorante Il Pernambucco. Per informazioni o prenotarsi è possibile chiamare al numero: +39 338 7405560 (Alice). Contributo di 2 euro iscritti FAI o partecipanti alla cena di Natale; 5 euro non iscritti FAI. Ritrovo: ore 19:30 in piazza del Popolo.