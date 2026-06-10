Successo alla Marina di Loano per Miss Blumare: incoronate Ginevra Zuccaroni e Valentina Ferrando

Grande successo per la tappa di selezione regionale Liguria del concorso nazionale Miss Blumare 2026, andata in scena nella suggestiva area lounge del BeeFly, prestigiosa location situata nella Marina di Loano. Quattordici ragazze provenienti da diverse località della Liguria e delle regioni limitrofe hanno animato una serata all'insegna dell'eleganza, della moda e dello spettacolo, conquistando il pubblico con simpatia, bellezza e voglia di mettersi in gioco.

Al termine della manifestazione la giuria, presieduta dal dott. Santino Milesi e composta da professionisti, imprenditori e rappresentanti del territorio chiamati ad esprimere il proprio giudizio secondo i criteri previsti dal regolamento del concorso, ha assegnato il titolo di Miss BeeFly 2026 ex aequo a Ginevra Zuccaroni e Valentina Ferrando, protagoniste di una brillante prova nelle diverse uscite previste dal concorso.

Giunto alla sua diciottesima edizione, Miss Blumare nasce dall'idea di unire il mondo dei concorsi di bellezza all'esperienza esclusiva di una crociera MSC. Le concorrenti che conquistano le fasce nelle varie selezioni accedono alle finali regionali con la possibilità di partecipare alla finale nazionale a bordo di MSC Magnifica, in programma dal 3 all'8 novembre 2026.

Per Liguria, Toscana e Lombardia il concorso è curato dall'Agenzia Arte&Moda diretta da Maurizio Tonini, mentre il coordinamento organizzativo regionale è affidato a Massimo Enrico, ideatore e organizzatore di Miss Albenga Summer, manifestazione giunta quest'anno alla sua quindicesima edizione e ormai considerata uno degli appuntamenti più attesi dell'estate nel Ponente ligure.

La serata è stata brillantemente condotta da Francesca Bianco che, con professionalità, eleganza e spontaneità, ha saputo coinvolgere il pubblico presente, curando anche il coordinamento artistico dell'evento e contribuendo in maniera significativa alla riuscita della manifestazione.

Tra gli ospiti più apprezzati della serata anche Giacomo Aicardi, ideatore del format "Karaoke Itinerante", che ha regalato al pubblico un coinvolgente momento di spettacolo. Nel corso dell'evento è stato inoltre presentato come futuro conduttore della finale regionale di Miss Albenga Summer.

Molto applauditi anche gli interventi musicali di Debora Colombo, vincitrice assoluta del contest "Tutti Cantano Sanremo 2026", e di Roberta Boscolo, vincitrice del Premio della Critica.

Service audio e dj set sono stati curati da Max Voice, mentre la sfilata si è avvalsa della collaborazione del negozio Roba da Matti di Albenga.

Fotografi ufficiali della serata sono stati Ilario Navone e Mauro Caruso. Un ringraziamento particolare da parte dell'organizzazione va inoltre a Piero Foto, Claudio Deorsola e Alberto Falcombello per la collaborazione e il supporto all'evento.

Le fasce assegnate:

Miss BeeFly 2026 (ex aequo)

• Ginevra Zuccaroni

• Valentina Ferrando

Miss Eleganza

• Sara Berriolo

Miss Cinema

• Soraya Gabbiano

Miss Bikini

• Gretel Giovine

Miss Fashion Style

• Martina De Francesco

Miss Simpatia

• Asia Sapiolo

Miss Calabrone Delfino

• Rachele Siffredi

Miss Sorriso

• Sofia Campanaro

Il circuito Miss Blumare proseguirà domenica 28 giugno presso il Grand Hotel di Pietra Ligure, prestigiosa struttura che ospiterà una nuova selezione regionale nella suggestiva cornice della propria area piscina.

Il calendario degli eventi continuerà poi il 19 luglio con Miss Manè, per arrivare all'attesissima finale regionale Liguria di Miss Blumare, abbinata a Miss Albenga Summer, in programma martedì 12 agosto 2026 in Piazza De André ad Albenga. La manifestazione, ideata e organizzata da Massimo Enrico, celebrerà la sua quindicesima edizione, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi dell'estate nel Ponente ligure.