Disagi al traffico a Savona, intorno alle 18.00, all'altezza della rotatoria all'incrocio tra via Pirandello e corso Tardy e Benech a causa di un guasto che ha bloccato un mezzo pesante.

In attesa dell'intervento del carroattrezzi la circolazione ha subito ripercussioni con la Polizia Locale intervenuta per regolare il traffico: momentaneamente preclusa la viabilità in direzione di via Stalingrado.

Intorno alle 18.30 la situazione si è sbloccata tornando gradualmente alla normalità.