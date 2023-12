Il Consiglio regionale ringrazia i volontari liguri

Oggi, 5 dicembre, ricorre la Giornata Internazionale del Volontariato, istituita nel 1985 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per riconoscere il lavoro, il tempo e le capacità dei tanti volontari di tutto il mondo che quotidianamente dedicano parte delle loro giornate al prossimo e ad azioni di utilità sociale.

Ogni anno viene scelto uno slogan che accompagni la giornata, e quest’anno è “If everyone did": il tema vuole portare a riflettere sul ruolo che i volontari hanno nel fare la differenza nella nostra società, mettendo in evidenza la potenza delle azioni collettive di solidarietà. Se tutti si impegnassero nel volontariato organizzato, l’associazionismo diventerebbe una enorme risorsa, che potrebbe contribuire a mitigare tante difficoltà tipiche dei nostri tempi.



Le associazioni di volontariato liguri svolgono la propria attività in tanti settori: dall’aiuto alla persona, alla salvaguardia e protezione ambientale, alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei prodotti del territorio, alla cooperazione internazionale e umanitaria. Fondamentale il ruolo svolto dai volontari nelle situazioni di emergenza, ricordiamo ad esempio quella recente legata alla pandemia, dove le associazioni hanno dato un supporto significativo alle istituzioni.

Questa mattina, il Presidente Gianmarco Medusei, ha avviato i lavori del Consiglio Regionale ringraziando le Associazioni e i Volontari liguri: "Oggi è la Giornata Internazionale del Volontariato. Vorrei ringraziare le quasi 10.000 Associazioni presenti in Liguria e i 180.000 volontari, a nome mio e del Consiglio Regionale".