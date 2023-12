Tpl, il punto in Provincia con i sindacati e l'rsu: "Prioritario l'aumento del contributo chilometrico che penalizza notevolmente il savonese"

Un incontro in Provincia per fare il punto su Tpl Linea tra il presidente Pierangelo Olivieri, il sindaco Marco Russo e l'assessore Francesco Rossello, le organizzazioni sindacali e l'rsu aziendale.



Si è svolto ieri a Palazzo Nervi e sono state affrontate diverse tematiche tra i quali le criticita legate agli autobus, la lotta all'evasione, il contributo chilometrico e politiche per incentivare all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico.



"Preparandoci per la prossima assemblea dei soci di Tpl Linea, in cui sarà discusso il nuovo piano triennale, oggi abbiamo condiviso con le Segreterie Provinciali gli obiettivi programmati per i prossimi mesi al fine di sostenere il rilancio dell'Azienda e tutelarne l’aspetto occupazionale - ha detto Olivieri - Tra i vari possibili canali di finanziamento, abbiamo identificato come prioritario l'aumento del contributo chilometrico, che penalizza notevolmente la nostra provincia, e stiamo cercando di avviare un dialogo con la Regione Liguria per far valere il lavoro svolto".



"Riguardo all'Agenzia della mobilità, abbiamo concordato di richiedere all'Azienda di condurre tutti gli approfondimenti necessari sui fronti legali, fiscali e operativi, al fine di valutare concretamente la convenienza di questa ipotesi - prosegue il numero uno di Palazzo Nervi - È di fondamentale importanza sostenere il potenziamento del trasporto pubblico nei Comuni tramite un piano volto a contrastare l'evasione e agevolare l'accesso al servizio, con l'auspicio che l'Azienda venga tenuta in debita considerazione relativamente al conferimento dei servizi di trasporto di competenza da parte di tutti noi enti soci".



"Apprezziamo l’impegno da parte dell’amministrazione comunale di Savona e la Provincia per raggiungere quanto prima gli obiettivi già espressi in Regione: il contributo chilometrico; il ripristino del parco mezzi; la nomina del direttore generale di Tpl; una politica di sostentamento del mezzo pubblico; un piano per la lotta all'evasione; incentivare gli enti soci ad affidare a Tpl servizi aggiuntivi con incremento risorse - dicono Danilo Causa e Davide Baccino, Fit Cisl - Valutiamo positivamente l'interlocuzione avuta con la Provincia tramite il presidente Olivieri e il comune di Savona nelle persone del sindaco Russo e dell'assessore Rossello".



"L'incontro è andato relativamente bene, alla prossima riunione in Regione parteciperanno e l'azienda ha dei progetti sul recupero delle risorse e andranno avanti con uno studio sull'agenzia della mobilità - ha detto Simone Turcotto - tra il 15 e il 18 dicembre si svolgerà un vertice tra le Province e la Regione".



"La rappresentanza sindacale ha condiviso le azioni illustrate, contenute negli accordi sottoscritti (accordo quadro e accordo di programma) che riguardano azioni a breve termine: la rimodulazione con la Regione Liguria del contributo chilomentrico attualmente penalizzante per la Provincia di Savona; l'incarico dato a TPL Linea per uno studio di valutazione/utilità finanziaria e operativa della costituenda Agenzia della Mobilità; Elaborazione di azioni per contenere l'evasione tramite l'efficientamento della rete di vendita e della verifica; Azioni a più lungo termine riguardanti l'adeguamento della rete di trasporto rendendola più rispondente alle necessità dei cittadini" dicono dall'rsu aziendale.

"Importanti le azioni predisposte dall'azienda, la selezione per la nomina del Direttore Generale, la predisposizione di due selezioni pubbliche per Meccanici e Carrozzieri, la programmazione dell'aquisto di circa 20 autobus usati per tamponare l'emergenza riguardante le condizioni degli autobus più vecchi, la predispozione di un piano triennale di investimenti e sviluppo - concludono dalle rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori di Tpl - Le azioni predisposte dall'Azienda verranno realizzate tramite l'accensione di un mutuo di 4 milioni di euro, misura che le organizzazioni sindacali ritengono debba essere sostenuta da tutte la amministrazioni savonesi con azioni sia di cattere economico e con politiche di sostegno del servizio di trasporto per i cittadini, come tante volte richiesto dai lavoratori e loro rappresentanti, TPL Linea da sola non reggerebbe il pagamento del mutuo".

L'azienda starebbe pensando di avviare un piano per acquistare una quarantina di mezzi, nuovi e usati (che arriveranno alcuni subito, altri entro l'estate), accedendo ad un mutuo da 4 milioni di euro.



Altro tema caldo è quello legato alla nomina del nuovo direttore generale che dovrebbe avvenire a gennaio.



Il 20 settembre 2023, alle ore 12:00, è scaduto il termine perentorio per presentare le domande di partecipazione al bando di selezione per il ruolo di direttore generale di TPL Linea.



Alla scadenza del 20 settembre erano state inviate all'azienda 40 domande di partecipazione. Poi era scattata la fase di verifica e valutazione delle istanze presentate dai vari candidati, per poi proseguire con i colloqui. Tre sarebbero stati i nomi indicati dalla commissione con il cda che indicherà il nome del direttore.



Il bando prevede la nomina con contratto a tempo pieno e determinato, della durata di cinque anni, eventualmente rinnovabile.