Sono "socialmente pericolosi", il Questore di Savona emette tre Daspo urbani

Nell'ottica della costante attività di prevenzione e controllo del territorio, il Questore della Provincia di Savona ha emesso tre provvedimenti di “Divieto di accesso alle aree urbane” (DACUR), noto anche come “Daspo Urbano”, nei confronti di tre cittadini italiani ultracinquantenni.

Le disposizioni sono state applicate in considerazione della pericolosità sociale dei tre uomini che con il loro comportamento limitavano di fatto la libera accessibilità e la fruizione di alcune aree del centro città.

I tre, già colpiti da ordine di allontanamento da parte della polizia locale e due anche con precedenti penali, non potranno accedere o stazionare nelle zone di piazza del Popolo e via Paleocapa, rispettivamente per 2 anni e per 6 mesi. Nel caso dovessero essere rintracciati nelle zone vietate, rischiano l’arresto da sei mesi a un anno.

Il DACUR (divieto d’accesso alle aree urbane) è una misura di prevenzione personale emessa dal Questore nei confronti di chi si è reso responsabile di ripetute violazione alle norme che tutelano la sicurezza e il decoro urbano. L’autore delle condotte moleste può essere allontanato da determinate aree della città per un periodo fino a due anni.