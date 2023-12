Ad Albenga va in scena “Sulla cattiva strada”: le canzoni di De Andrè teatralizzate per la Bastapoco odv

Mercoledì 13 dicembre alle 21 al Teatro Ambra di Albenga andrà in scena “Sulla cattiva strada”, spettacolo che rappresenterà le canzoni di Fabrizio De Andrè e il cui ricavato sarà devoluto all’associazione di volontariato Bastapoco odv.

“Mi fa particolarmente piacere poter parlare di questo spettacolo perché non unisce solo l’arte e la cultura legata al teatro, ma la lancia un messaggio di grande collaborazione e di squadra. L’arte riesce a unire e in questo caso lo fa per Bastapoco odv – afferma il sindaco Riccardo Tomatis -. Albenga è legata a Fabrizio De Andrè e con Gino Rapa abbiamo condiviso molte scelte, tra cui quella di intitolare la piazza al mare a Fabrizio. Sarà bello poter vedere le sue canzoni rappresentate teatralmente”.

“Sulla cattiva Strada” segna aspetti virtuosi che sempre più caratterizzano Albenga: l’aspetto della valorizzazione e promozione della cultura e la sinergia tra le associazioni e il volontariato che nella Città delle Torri rappresenta una vera e propria eccellenza.

A raccontare lo spettacolo il regista Enrico Aretusi: “Questo spettacolo si propone lo scopo di presentare parte dell'opera di Fabrizio De Andrè in maniera nuova ed insolita, ovvero proponendo i suoi testi in forma teatrale. Non si tratta di recitare i testi come se fossero poesie, ma di metterle in scena recitate dai personaggi protagonisti delle storie raccontate in quelle canzoni”.

“Nella sua vasta produzione di canzoni, De Andrè si è spesso affidato a valenti musicisti (Piovani, Bubola, Pagani) o ha tradotto cantautori stranieri (Brassens, Dylan, Cohen), ma quello che è sempre stato frutto del suo genio sono le parole e quindi il miglior modo per omaggiarlo è proprio quello di esaltare il valore letterario ed evocativo dei suoi testi – spiega Aretusi -.

Le sue sono tutte "storie sbagliate", politicamente scorrette, che hanno per protagonisti gli ultimi, i ladri, le puttane, gli assassini, i terroristi matti o incompresi che vivono appunto "sulla cattiva strada" e che sono spesso vittime del mondo ‘per bene’”.

“Come Giunta sosteniamo la cultura e siamo felici di poter ancora una volta constatare come il tessuto culturale della nostra città collabora, le associazioni lavorano in sinergia e perseguendo il bene – afferma il vicesindaco Alberto Passino -. Sono certo che la città risponderà e sarà presente allo spettacolo, per la bellezza dello stesso e per la consapevolezza che il ricavato sarà devoluto per un nobile scopo”.

I ringraziamenti da parte dell’associazione ingauna Bastapoco, attraverso le parole di Luca Bogliano, non si sono fatte attendere: “Ringrazio La Valigia del Comico per aver scelto la nostra associazione e devo dire che quanto ci sarà donato è già stato ipoteticamente stanziato per il nostro prossimo progetto. Dal 15 al 17 dicembre, infatti, ospiteremo bambini oncologici per regalare loro giornate il più possibile spensierate. Abbiamo già organizzato molte attività, e ringrazio il Comune per il supporto e le donazioni che ci arrivano. Sono importanti proprio per portare avanti i nostri numerosi progetti”.

Chiude Giovanni Ansaldi de “La Valigia del Comico”: “Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato al progetto e il comune che ci ha accolti e ospitati. Sarà uno spettacolo da non perdere. L’appuntamento è per mercoledì 13 dicembre alle or 21.00 al Teatro Ambra”.