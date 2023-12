Ex Savam, l'11 dicembre il comune di Altare darà avvio ai lavori di messa in sicurezza

Il prossimo 11 dicembre, il comune di Altare darà avvio agli interventi di messa in sicurezza all'interno dell'area ex Savam.

"Secondo la diffida già inviata alla società "Città del Vetro, se entro tale data la proprietà non avrà ottemperato alle ordinanze sindacali, procederemo d'ufficio all'avvio delle relative fasi che riguarderanno tutti gli interventi necessari per la riapertura delle strade comunali", spiegano dall'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Roberto Briano.

Tali interventi riguardano il ponteggio paramassi in via Cesio, la demolizione del forno Oscar e del muro perimetrale in via XXV Aprile, la messa in sicurezza del forno San Rocco e la verifica delle porzioni prospicenti le vie interessate.

"L'intervento sarà in addebito alla società di ogni costo o esborso sostenuto", concludono dall'amministrazione Briano. Come oramai noto, con la chiusura al traffico di via XXV Aprile e via Cesio per questioni di sicurezza, il paese è diviso in due da oltre un anno.