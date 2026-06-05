Spotorno, Legambiente e Touring Club premiano il sindaco Fiorini per il nuovo Pud: «Passo avanti di legalità e sociale»

Anche Spotorno è stata protagonista della presentazione della guida “Il Mare più bello 2026” di Legambiente e Touring Club Italiano. Il motivo? La tanto discussa revisione del Piano di utilizzo del Demanio marittimo voluta dall’Amministrazione Fiorini che, dalla prossima stagione balneare 2027, vedrà le libere portate al 40% del totale dell’arenile spotornese limitando l’attuale percentuale in concessione agli stabilimenti privati.

Il sindaco Mattia Fiorini è stato infatti premiato a Venezia, durante la Venice Climate Week 2026 e in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, con una delle quattro Menzioni speciali assegnate per la prima volta da Legambiente a realtà locali distintesi per iniziative particolarmente meritorie dal punto di vista turistico e ambientale. A consegnare il riconoscimento al primo cittadino del comune savonese è stato Stefano Bigliazzi, presidente di Legambiente Liguria.

«Abbiamo deciso di premiare con una targa il sindaco Mattia Fiorini – ha spiegato Bigliazzi durante l’evento – per il coraggioso Piano Spiagge 2026 che prevede un aumento fino al 40% del litorale delle spiagge libere, limitando la percentuale di spiaggia in concessione agli stabilimenti privati. Un passo avanti importante sia per il rispetto della legalità che dal punto di vista sociale: il mare è di tutti e deve poter essere fruibile anche da chi non può permettersi costi troppo elevati».

«Auspichiamo – conclude il presidente di Legambiente Liguria – che il buon esempio venga imitato anche dai troppi comuni che ancora oggi non rispettano il 40 per cento di spiaggia libera».

Il riconoscimento a Spotorno si inserisce nel quadro più ampio della nuova edizione della guida, presentata in un momento in cui andare in vacanza significa fare i conti sempre di più con la crisi climatica, tra caldo torrido, voglia di relax e ricerca di refrigerio. Nel 2026 sono 30 le località italiane premiate con le Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano: 20 località di mare e 10 lacustri. Il prestigioso riconoscimento viene assegnato alle realtà che puntano su turismo e gestione sostenibile, ma anche sulla capacità di adattarsi alla crisi climatica con soluzioni e proposte per vacanze più fresche e attente alla scoperta dei territori.

Nella top ten delle località di mare a Cinque Vele si conferma anche quest’anno il predominio delle regioni del Sud Italia, seguite da vicino dalla Liguria, che ottiene il massimo riconoscimento con Monterosso, Vernazza e Riomaggiore.

Tra le novità dell’edizione 2026 anche la rubrica “Una vacanza a Cinque Vele”, dedicata al racconto di come le località si stanno adattando alla crisi climatica, promuovendo itinerari e proposte coerenti con questa nuova esigenza. Tra i venti percorsi raccolti nella guida figura anche il Sentiero dell’Infinito, uno dei trekking più spettacolari della Liguria, che collega Portovenere a Riomaggiore passando per Campiglia e la costa di Tramonti.