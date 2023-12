Immacolata con la neve, poi torna l'alta pressione

Domani una nuova perturbazione diretta però verso il Nord Africa porterà neve a bassa quota soprattutto su Piemonte meridionale e Appennino ligure. Poi da sabato si apre una fase di alcuni giorni di alta pressione e temperature in forte rialzo in montagna.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi giovedì 7 dicembre

Cielo sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Temperature massime intorno 7/8 °C. Venti assenti o deboli variabili.

Domani 8 dicembre - Immacolata

Cielo molto nuvoloso o coperto. Neve sulle Alpi a partire dalla nottata, in estensione a pianure cuneesi, Langhe e appennino ligure nel corso della mattinata. Su pianure a nord del Po possibile neve al mattino poi tendente a diventare pioggia. Accumuli comunque di modesta entità sulle pianure, mentre sulle Alpi Marittime si potrebbe arrivare localmente a 20/30 cm. Piogge diffuse su Liguria al di sotto dei 500/600 m. Miglioramento ed esaurimento dei fenomeni già dalla serata a partire da nord verso sud.

Temperature per tutto il giorno attorno a 0/2 °C sulle pianure, fino 10/11 °C sulle coste liguri.

Venti generalmente assenti o deboli variabili, tranne sulla Liguria centrale dove spireranno venti di tramontana moderati o localmente forti tra mattino e pomeriggio.

Da sabato 9 dicembre

Graduale aumento della pressione con anticiclone in arrivo dalla Spagna, con conseguente rialzo termico a partire da domenica soprattutto in quota, e tempo stabile e soleggiato. Possibili nebbie anche persistenti a partire da inizio settimana. Sabato mattina complice la neve al suolo in vaste aree di pianura le temperature minime potranno scendere fino a -4/-5 °C. Massime ancora piuttosto basse sempre sabato, per poi stabilirsi da domenica sui 9/10 °C.

Con l'occasione vi ricordiamo l'appuntamento per Santa nel Balon a Busca il 9 e 10 Dicembre 2023, ove si volerà in mongolfiera e ci saranno altri eventi con visite in città e giri in bici alla scoperta del territorio. Tutti i dettagli su https://datameteo.education/.