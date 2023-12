Passeggiata di Via Nizza a Savona. Cantieri ancora da avviare: la previsione di fine lavori slitta a fine 2024

L'avvio dei lavori della passeggiata a mare di via Nizza a Savona continuano a slittare avanti nel tempo. Nell'ultima ipotesi la partenza dei cantieri era stata prevista per dei lavori a ottobre novembre di quest'anno ma la data è nuovamente saltata e Palazzo Sisto deve ancora stabilire con la ditta appaltatrice quando ci sarà l'effettivo avvio dei cantieri.

Della passeggiata a mare di via Nizza, i cantieri di Piazza Diaz e Villa Zanelli ha chiesto informazioni nella Prima Commissione consiliare il consigliere di PensieroLibero.zero Fabio Orsi.

"Sulla passeggiata a mare – ha risposto l'assessore ai Lavori Pubblici Lionello Parodi - c'è in atto un'interlocuzione tra i nostri uffici e la ditta appaltatrice per ritocchi continui nella fase di progettazione che sembra essere a questo punto terminata. Dovrebbe passare in commissione congiunta perché il progetto è stato in parte modificato per problemi finanziari noti a tutti. A giorni chiederemo al Ministero la possibilità di effettuare questa modifica e sforare nei tempi previsti. I termini potrebbero essere la fine del 2024".

I lavori del restyling di piazza Diaz e dell'interno del teatro Chiabrera, invece, sono partiti ma hanno subito un ulteriore rallentamento.

"Su Piazza Diaz i lavori sono fermi da qualche giorno – ha proseguito Parodi - perché devono arrivare dei materiali. L'obiettivo è terminare i lavori entro metà febbraio. Non è ancora stata firmata, come già detto, la variante da parte della ditta appaltatrice. Soprattutto l'interno è stato grandemente stravolto dalle osservazioni legittime della Soprintendenza".

"Ci siamo trovati di fronte ad un progetto - ha concluso Parodi - che non corrispondeva a quanto previsto dal bando di gara e ci vuole l'autorizzazione della variante. L'accordo sembra trovato, siamo in attesa che la ditta firmi la variante e da lì sapremo con precisione tempi, modi ed eventuali penali che possono derivare da ritardi dall'esecuzione dei lavori. Villa Zanelli è di competenza della Regione di Arte".