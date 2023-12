Lutto nell'Unione Industriali di Savona: è scomparso Giuseppe "Gioggi" Ficcarelli

“Ho sempre considerato papà una mosca bianca. Per lui, la guarigione della persona e l’appagamento dei dipendenti venivano prima di qualsiasi altro obiettivo. Li considerava decisamente più importanti del profitto. Lavoro e famiglia erano i suoi capisaldi”.

È il ricordo firmato da Armando Ficcarelli in riferimento alla morte del papà Giuseppe “Gioggi”, scomparso nelle ultime ore all’età di 73 anni.

Intorno alla famiglia del fondatore della sezione sanità dell’Unione Industriali di Savona, insieme al compianto Riccardo Rampazzo, si stringono il presidente Angelo Berlangieri, il direttore Alessandro Berta e l’intera struttura che con l’imprenditore ha condiviso gran parte di un percorso legato all’espansione del Centro Fisiokinesiterapico di Andora e ad altri presidi della provincia.

“Ci ha lasciato prima di tutto un amico, una persona con un grande cuore che si è sempre distinta per la disponibilità verso gli altri. Per questo il primo pensiero va alla famiglia, soprattutto, al figlio Armando che sicuramente proseguirà sull’esempio del padre. Non possiamo non ricordare anche la lunga collaborazione in Unione Industriali per il suo prezioso e costante impegno in cui ha messo a disposizione grande esperienza e capacità imprenditoriale” dichiarano l’attuale presidente della sezione sanità Marco Fertonani assieme agli imprenditori Francesco Bogliolo e Carlo Sambin.

Il sindaco di Andora Mauro Demichelis ha affidato ai social il messaggio di cordoglio per la scomparsa dell'amico Giuseppe: "Apprendo con grande dispiacere della scomparsa del caro amico e stimato concittadino Giuseppe Ficcarelli, affermato e apprezzato professionista nel settore sanitario, già presidente del Lions Club Albenga Valle del Lerrone, Garlenda, con il quale ha realizzato molti progetti benefici. Mi stringo ai famigliari, alla moglie Elena e al figlio Armando in questo momento di grande dolore".

I funerali di Giuseppe Ficcarelli saranno celebrati lunedì 11 dicembre alle 15 nella chiesa Cuore Immacolato di Andora. Domenica alle 20.30 sarà recitato il Santo Rosario. Sabato alle 18.30 preghiera presso l’ospedale San Paolo di Savona.