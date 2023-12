Onzo, domenica 10 dicembre doppio appuntamento tra musica e letteratura per aspettare il Natale

Doppio appuntamento tra musica e letteratura per aspettare il Natale a Onzo, nei locali della biblioteca TribaleGlobale, domenica 10 dicembre. Entrambi a ingresso libero.

Alle ore 10.30 l'onzese Silvio Franco, dottore in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, musicista e scrittore per diletto presenta il suo libro "Sei giornate", racconti brevi scritti durante gli anni del lavoro come farmacista notturno, illustrato grazie al tratto intrigante dell’artista Luca Gavarini, che sarà presente con le sue opere.

Alle 15.30 Jean Duchamp ed Enzo Viaggio presentano "Canto della Terra Dolorosa": improvvisazione, per voci, antichi tamburi nepalesi e bottiglie in plastica, con testi ispirati a "Sensation" di Arthur Rimbaud. L’obiettivo è mettere in connessione due tradizioni attraverso oggetti sonori profondamente diversi: un antico tamburo Chepang, strumento naturale fatto di legno e pelle tesa suonato dallo Sciamano durante cerimonie rituali intese ad interrogare le divinità soprannaturali attraverso la trance estatica, e una comune bottiglia di plastica da 5 litri, che ha innegabili proprietà acustiche, ma è emblematico della "tradizione" della nostra epoca moderna che vive di prodotti usati e gettati senza alcun ritengo; la plastica abbandonata è ormai un continente minaccioso in costante crescita che minaccia la vita stessa del pianeta. L’intercalare del suono profondo del tamburo Chepang con la litania generata dalla bottiglia di plastica dialoga con la poesia Sensations (1870), poesia scritta da Arthur Rimbaud nel 1870. Nasce così un “ Canto della terra dolorosa” che, grazie a tradizioni antiche e consapevolezza attuale, si leva davanti all’abisso che incombe su tutti noi.

Jean Duchamp è stato Professore Emerito presso l’Università di Lione 2, dove ha diretto il Dipartimento di Musica e Musicologia, curando tra l’altro la Formazione Primaria dei Professori di Musica Esperto in Musica Antica e in particolare di Polifonie del Rinascimento; cantautore, suona la chitarra, la tromba ed altri strumenti a fiato, il liuto. La sua attività creativa è ispirata dall’idea che la musica sia una attività spirituale fondamentale,”frutto della terra e del lavoro degli uomini”; in questa ottica promuove e partecipa ad improvvisazioni finalizzate a rinnovare la tradizione in una dimensione contemporanea, legata ai temi della attualità.

Enzo Viaggio, genovese con origini arnaschesi, è cantautore e interprete della nuova tradizione ligure ispirata da Fabrizio De Andrè.