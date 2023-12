Climber restano bloccati al buio su una parete rocciosa: soccorsi

Soccorsi mobilitati nella tarda serata di ieri nel finalese, nella zona di Bric Pianarella. L'allarme è stato lanciato per due climber mantovani, rimasti bloccati quasi al calare del sole sulla via Vaccari. La crescente oscurità ha reso la loro situazione ancora più difficile, spingendoli a chiedere aiuto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il soccorso alpino speleologico Liguria. L'operazione di salvataggio ha richiesto grande coordinazione e abilità da parte delle squadre di soccorso.

Dopo aver raggiunto i due climber e averli messi in sicurezza, sono stati riportati a terra incolumi. Per fortuna, entrambi non hanno riportato conseguenze fisiche, evitando così la necessità di ricorrere a cure mediche o al trasporto in ospedale.