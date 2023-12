Furti in Darsena e in centro a Savona, Balzola (FIPE): "Agli esercenti diciamo di denunciare sempre, verrà organizzata una giornata di formazione con la polizia"

"Ci è stata garantita la massima prosecuzione dell'attenzione sul territorio e in piena sinergia con la Questura vogliamo veicolare i protocolli interni di attenzione".

Così il presidente di Fipe Confcommercio Savona Carlomaria Balzola a seguito dell'incontro avuto con il Questore Alessandra Simone con al centro i raid di furti nei mesi scorsi avvenuti principalmente nella zona della Darsena e nel centro di Savona che avevano poi portato, grazie ad un'intensa attività di indagine all'arresto della banda di rapinatori (leggi QUI).

"Per quanto riguarda gli impianti di videosorveglianza, anti intrusione purtroppo molti colleghi non li hanno - continua Balzola - Il consiglio che poi diamo noi e le forze dell'ordine è comunque di denunciare sempre anche perchè non solo le attivita d'indagini sono importanti ma a livello ministeriale in base alle statistiche delle denunce possono ampliare gli organici".

"Si è creata una rete per fornire più dati alla polizia e per scambiare più progettualità verrà effettuata una giornata di formazione interna con i pubblici esercizi in collaborazione con la polizia" puntualizza il numero uno Fipe che ha ricordato che ne verrà organizzata una più in generale contro la violenza di genere.

"Grazie all'ausilio delle telecamere presenti la banda è stata presa e siamo per ora sereni perchè non è più successo niente però si percepisce un malanimo nei colleghi - dice Tiziana Borreani, esercente e referente Fipe sulla Darsena - Prima di tutto devono denunciare e avere impianti di sicurezza adeguati, poi sarebbe importante effettuare incontri o giornate della sicurezza per capire come realizionarsi con le forze dell'ordine quando avviene qualcosa".