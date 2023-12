In arrivo il Luna Park ad “Alassio Christmas Town”

Mentre le vetrine illuminate a festa, lo shopping tra le boutique del centro reso ancor più invitante dal Concorso “Lo Shopping dei Sogni” e le video proiezioni di “Christmas in Riviera” che - in Piazzetta Ferrero, in Piazzetta Matteotti, sul Pontile Bestoso, al Torrione e in Piazzetta Beniscelli - accendono con le loro luci spettacolari alcuni degli edifici e dei luoghi più suggestivi della città, “Alassio Chrismas Town” si prepara a far vivere a cittadini e turisti nuove attrazioni. E' infatti in arrivo – da venerdì 15 dicembre - il tradizionale Luna Park allestito in Piazza Partigiani, che con giostre, autoscontri, tappeti elastici e giochi allieterà le giornate di bimbi e famiglie per l'intera durata delle festività.



L'Assessore al Commercio del Comune di Alassio, Franca Giannotta, dichiara: “Insieme alla pista coperta di pattinaggio sul ghiaccio, che è già attiva dallo scorso 2 dicembre, al concorso “ Lo Shopping dei Sogni” e alle molte animazioni che dalla giornata di Sant'Ambrogio stanno rendendo ancor più belle ed emozionanti le giornate della nostra città, è in arrivo per il prossimo weekend l'attrazione dedicata per antonomasia ai bambini: il tradizionale Luna Park che porterà un'ulteriore ventata di allegria e di clima festoso ad Alassio”.



Insieme alla pista di pattinaggio sul ghiaccio e al Luna Park, ad animare Alassio il prossimo weekend concorreranno un festoso Babbo Natale, che a partire da sabato 16 e domenica 17 dicembre accoglierà i bimbi nella sua casetta in Piazza Matteotti. Inoltre, Sabato 16 dicembre dalle ore 16.30 andrà in scena il Christmas Show, una magica sfilata di trampolieri, folletti, renne e alberi di Natale viventi, mentre domenica 17 un mago rapirà l’attenzione dei più piccoli, con il suo spettacolo itinerante di magia, “Street Magic”. Nella stessa giornata, alle ore 18 si terrà il Concerto di Natale a cura della Corale UniTre presso l’Antica Collegiata di Sant’Ambrogio.

Queste e le numerose altre iniziative che animano la città di Alassio durante le festività sono consultabili nella sezione eventi del portale VisitAlassio al seguente link: https://www.visitalassio.com/it/eventi-e-attivita/calendario-eventi