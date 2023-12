Operaio precipita da un ponteggio e perde la vita: dramma sul posto di lavoro a Borghetto S. Spirito

Drammatico incidente sul posto di lavoro per un operaio edile nella mattinata odierna, poco prima delle 10, a Borghetto Santo Spirito, in via Edmondo De Amicis.

Un uomo classe 1961, (Ismaili Feti) piastrellista d'origine albanese, residente a Vicoforte e identificato grazie ad un biglietto da visita, si trovava all'interno di un cantiere che riguardava il condominio "Turchese" nel quale operava l'impresa cuneese "Brignone Elio", quando improvvisamente è precipitato da un'impalcatura dall'altezza del quarto piano compiendo un volo di diversi metri, tra gli 8 e i 10.

Immediato è scattato l'allarme, lanciato dal personale di un vicino supermercato che ha dei locali proprio nell'edificio dell'incidente, con Vigili del Fuoco, militi della Croce Rossa loanese e automedica Sierra 4 intervenuti nel tentativo di salvare la vita dell'uomo.

I numerosi traumi riportati nella caduta sono stati però fatali per l'operaio tanto da rendere vani i soccorsi. Non è stato comunque escluso il malore quale causa della caduta improvvisa alla quale ha assistito una dipendente del supermercato, secondo il cui racconto l'uomo avrebbe urtato nella caduta i ponteggi prima di schiantarsi al suolo.

Oltre alla Polizia locale, tra le prime a intervenire, sul posto si sono recati gli addetti di Asl 2 Savonese della S.C. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro mentre è stato avvisato anche il magistrato di turno. Presenti anche il sindaco Giancarlo Canepa e l'assessore Celeste Lo Presti: "Una tragedia - il commento del primo cittadino - si piange l’ennesima morte bianca e un'altra famiglia rovinata".