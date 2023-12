Operaio deceduto a Borghetto, l'urlo di dolore dei sindacati: "Fermiamo questo massacro quotidiano"

E' il 19esimo decesso sul posto di lavoro registrato nell'anno in corso in Liguria quello avvenuto stamani (12 dicembre, ndr) a Borghetto Santo Spirito, dove un 61enne piastrellista è precipitato dal quarto piano di una palazzina in ristrutturazione perdendo la vita sul colpo.

In attesa di comprendere la dinamica di quanto accaduto, i sindacati confederali hanno espresso in maniera unanime la propria preoccupazione per una piaga che continua a colpire la società.

"Una mattanza che continua nell’indifferenza della politica nazionale e regionale - affermano il segretario provinciale savonese di Fillea Cgil, Michele Bello, e il collega di Feneal Uil Liguria, Marco De Andreis - Questo nonostante in Liguria si registrano dati pessimi, soprattutto sugli infortuni mortali e Savona e la sua provincia hanno la maglia nera per numero di morti rispetto agli abitanti".

I sindacati ricordano infatti come, secondo le stime a loro disposizione, siano oltre 80 i lavoratori e lavoratrici morti nei luoghi di lavoro nel periodo che va dal 2012 al 2023.

"Si tratta di una situazione insostenibile e drammatica - continuano Bello e De Andreis - un'emergenza nazionale non più sostenibile: il Governo, anziché aumentare il numero degli ispettori e le ispezioni sui luoghi di lavoro, le risorse agli organi di vigilanza e agli enti preposti, la formazione e la prevenzione, deregolamenta il sistema degli appalti e dei subappalti e non destina nulla a nuovi investimenti".

"Ancora un morto sul lavoro, ancora un operaio non più giovane che perde la vita mentre si guadagna lo stipendio. E’ davvero ora di dire basta a questa carneficina: in Liguria ogni mese dobbiamo piangere due vittime del lavoro" aggiungono Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria, e il segretario generale Filca Cisl Liguria, Andrea Tafaria.

Un dato "ignobile che dovrebbe interrogare istituzioni, politica e aziende" lo definiscono il segretario generale regionale di Cgil, Maurizio Calà, e quello di Fillea Cgil, Federico Pezzoli. Che aggiungono: "E’ una strage che ha responsabilità politiche precise, basti pensare che in Liguria il numero degli ispettori è molto basso e che con le risorse a disposizione si riesce a controllare solo l’1 per cento delle aziende che risultano essere irregolari per il 71 per cento: è il dato più alto del nord e della media nazionale".

Il tutto con una considerazione ulteriore su controlli e burocrazia: "Sta passando il concetto che meno lacci e lacciuoli lasciano libera l’impresa di espandersi, che semplificare è meglio e invece si deregolamenta. È necessario rimettere al centro dell’attenzione la tutela di lavoratrici e lavoratori: senza questa volontà non si potrà arrivare ad una decisa inversione di tendenza".

"Non possiamo più accettare che si dica che gli incidenti mortali sono una fatalità: non è vero, perché sono frutto dell’inosservanza di norme, di scarsi investimenti sulla prevenzione, di controlli e sanzioni insufficienti - continuano Maestripieri e Tafaria - La Cisl chiede da tempo una 'terapia d'urto' che si traduca in aumento esponenziale dei controlli, nella ridizione del ricorso al lavoro precario, nella responsabilizzare chi ha il dovere di vigilare ed evitare infortuni sul posto di lavoro. La situazione non è più emergenziale: è fuori controllo. Con la vita delle persone nessuno ha il diritto di scherzare o rimandare decisioni” chiosano.

A chiedere "investimenti in strumenti e cultura della sicurezza" senza più "voltarsi dall'altra parte" è anche la Uil: "Ancora una volta, sulla pelle di un lavoratore che, peraltro, aveva 61 anni e lavorava ancora sulle impalcature, ci troviamo a combattere una guerra ad armi impari contro un nemico che si chiama profitto - dichiarano invece Sheeba Servetto, segretaria regionale territoriale Uil Liguria con responsabilità del savonese, e Fabio Servidei, segretario confederale Uil Liguria - Dobbiamo ancora registrare mancati controlli nei cantieri e uno scarso impegno delle istituzioni sul tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Occorre individuare subito le responsabilità di questa ulteriore tragedia che apre a una dolorosa domanda di civiltà: che cosa ci faceva una persona anziana sopra un impalcatura? Manca una rete di protezione istituzionale e sociale che ha fallito ancora una volta sull'applicazione delle regole".