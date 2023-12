I segreti per il successo di un centro estetico

Aprire un centro estetico oggi vuol dire fare il proprio ingresso, come imprenditori, in un mercato ricco di opportunità ma anche di concorrenti. Alla luce di ciò, è cruciale concentrarsi sugli espedienti che permettono di staccare i competitor e di avere successo.

Scopriamone alcuni tra i più importanti nelle prossime righe!

Scegli una palette di colori di riferimento

Fermati un attimo a riflettere sui colori che più rappresentano l’essenza del tuo brand o, per meglio dire, le caratteristiche del tuo target. Se ti rivolgi a un’utenza alto spendente, alla ricerca di un’esperienza esclusiva, puoi puntare su cromie raffinate come il carta da zucchero.

Nei casi in cui, invece, vuoi intercettare il maggior numero possibile di persone, puoi scegliere grandi classici come il bianco e il nero.

Una volta selezionata la palette di colori, è importante renderla protagonista della propria comunicazione in ogni situazione. Da Instagram fino alle divise del personale - che possono essere comodamente ordinate online su portali come Torinodivise.it - ogni dettaglio e contesto deve essere riconoscibile per i colori del brand.

Individua una nicchia ben precisa

Oggi come oggi, paga la massima specializzazione. Questo vale anche quando si parla dei centri estetici, un mondo caratterizzato dalla presenza di numerose esigenze.

In virtù di quanto appena specificato, per avere successo è il caso di individuare una nicchia ben precisa, per esempio i trattamenti al viso, e concentrarsi su quella, perseguendo l’eccellenza.

Crea una linea di prodotti

Per aumentare i margini della propria attività e l’autorevolezza del brand, una buona idea è quella di ampliare l’offerta del proprio centro estetico creando una linea di prodotti.

Esistono numerose realtà che producono per conto terzi, occupandosi di tutti gli step della filiera.

Mettici la faccia

Mai come in questo periodo, quando si deve promuovere un’azienda che, in qualche modo, è legata alla cura della persona, è importante metterci la faccia e puntare sull’umanità, mostrando anche il dietro le quinte della scelta dei prodotti, dei macchinari e dei trattamenti.

Punta sulla newsletter

I social sono indubbiamente importanti per la brand awareness di un centro estetico, ma non bastano.

Se si vuole agganciare il cliente - o potenziale tale - facendolo sentire unico con le sue esigenze, è importantissimo utilizzare la newsletter.

Questo strumento, attraverso le campagne di email marketing, permette di mettere a punto promozioni personalizzate, da proporre, per esempio, in occasione di compleanni o anniversari aziendali.

Fornisci informazioni sui prodotti che utilizzi per la sanificazione

Gli ultimi anni ci hanno insegnato l’importanza di procedure come la sanificazione, in particolar modo quando si parla di attività come i centri estetici.

Restituire un’immagine esterna all’insegna della cura dell’igiene è fondamentale per il successo dell’azienda.

Un suggerimento capace di fare la differenza da questo punto di vista è la scelta di dedicare, sul sito web, una pagina specifica ai prodotti per l’igiene degli spazi del centro.

Su Instagram, invece, si può dedicare a questo importantissimo argomento una cartella delle Stories in evidenza.

Rispondi sempre alle recensioni

Consiglio che vale in generale quando si ha un’attività presente sul web, tanto più se a forte contatto con il pubblico.

Rispondi sempre alle recensioni, anche a quelle negative. In questo caso, la cosa migliore da fare è invitare la persona a confrontarsi in privato e a mettere in evidenza le sue esigenze e problematiche.

Punta sugli omaggi concreti

In occasioni speciali, come per esempio il Natale, l’anniversario dell’azienda o una giornata nazionale o internazionale con un tema legato al benessere e alla bellezza, un suggerimento prezioso per avere successo prevede il fatto di consegnare ai propri clienti dei piccoli omaggi, ma che siano concreti, per esempio dei campioncini di prodotto (meglio se mirati sulla base delle esigenze della singola persona).