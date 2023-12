Loano, "Regole di Stile - Il Nuovo Galateo Contemporaneo": venerdì Saba Wesser presenta il suo primo libro

Venerdì 15 dicembre alle 18, nel Centro Turistico Giovanile a Loano, verrà presentato il libro "Regole di Stile - Il Nuovo Galateo Contemporaneo" di Saba Wesser. La pubblicazione offre una prospettiva unica e affascinante sul mondo delle buone maniere nell'era moderna.

L'autrice presenta consigli pratici, in un viaggio illuminante attraverso le regole sociali che plasmano le nostre interazioni quotidiane, fornendo strumenti per affrontare situazioni sociali con grazia ed equilibrio. In un'epoca di complesse interazioni sociali, il libro si presenta come un compagno indispensabile, trattando argomenti che vanno dalle comunicazioni virtuali all'etichetta a tavola, dal decoro sul posto di lavoro all'etichetta dei social media- la “Netiquette”. Meticolosamente studiato e scritto con passione, questo libro, va oltre l'etichetta tradizionale, offrendo una guida completa per navigare con sicurezza e fascino in ogni ambiente sociale. La presentazione sarà un'occasione straordinaria per incontrare l'autrice, esplorare le tematiche del libro e ottenere copie autografate. Saba Wesser sarà disponibile per interviste e sessioni di domande e risposte, condividendo ulteriori approfondimenti sulla sua opera e sull'importanza del galateo nella società moderna.

L’autrice Saba Wesser

Nata a Genova, di nobili origini etiopi, Saba ha da sempre seguito lezioni di buone maniere sin dalla sua infanzia grazie all'istruzione di un'educatrice privata. Nel corso degli anni, ha trasformato questa passione per l'eleganza in una carriera, diventando istruttrice di galateo e bon ton. Prima di dedicarsi completamente a questo campo, Saba ha intrapreso una carriera come modella e presentatrice, abbandonandola nel 2008 per approfondire gli studi come modellista e designer di moda.

I suoi interessi la hanno portata a frequentare l'istituto turistico e alberghiero durante la giovinezza, ma è stato il suo amore per i viaggi a definire gran parte del suo percorso. Con 48 traslochi alle spalle, ha vissuto in molte parti del mondo, arricchendo la sua prospettiva personale, culturale e formativa.

Oggi, dopo anni di esperienze all'estero, Saba è ritornata nella sua Liguria natale, dedicandosi all'event management, all'insegnamento di corsi di galateo e consulenze. La sua versatilità emerge anche nella sua veste di conduttrice e produttrice del format "PONENTE", che si occupa di marketing territoriale, dimostrando la sua continua dedizione al mondo delle buone maniere e al progresso della sua comunità locale.

Introduzione del libro: "Regole di Stile - Il Nuovo Galateo Contemporaneo"

Negli intricati meandri della società contemporanea, le buone maniere e le regole di stile continuano a svolgere un ruolo cruciale, nel definire la nostra interazione quotidiana, dalla creazione di relazioni personali e professionali significative. Il manuale "Regole di Stile e Buone Maniere Contemporanee", si propone di esplorare l'evoluzione di queste norme sociali, nel contesto del ventunesimo secolo, evidenziando come l'adattamento alle nuove dinamiche sociali, siano essenziali per navigare con successo, attraverso un panorama in continua trasformazione. Attraverso un'analisi approfondita, si esamineranno diversi aspetti fondamentali, approfondendo come la consapevolezza delle buone maniere contemporanee possa contribuire a un'interazione più significativa e ad una connessione umana autentica.

In un'epoca in cui, la comunicazione si estende ben oltre le conversazioni faccia a faccia, esplorare queste regole di stile, diventa imperativo per coltivare relazioni, che riflettano la complessità e la diversità anche nel nostro mondo digitale. Nel corso dell’evento di presentazione, si parlerà di come esse si riflettano nelle comunicazioni online, negli ambienti di lavoro e nei rapporti interpersonali. Attraverso la comprensione e l'applicazione delle regole di stile e delle buone maniere contemporanee, possiamo navigare con successo nel mondo complesso e sempre più interconnesso in cui viviamo.

Questo manuale offre un'analisi approfondita di come adattare e integrare queste regole nell'era attuale, e come possano arricchire le nostre interazioni, promuovendo la comprensione reciproca e coltivare un ambiente sociale e lavorativo più sano e produttivo.