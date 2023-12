Diocesi di Savona-Noli, una terza domenica d'Avvento in sostegno di quattro progetti missionari

I lavori di realizzazione del pozzo d'acqua potabile a Bwatemba, in Burundi

Il 17 dicembre, durante le messe della terza domenica d'Avvento, in tutta la diocesi di Savona-Noli si svolgerà la colletta di solidarietà in favore di quattro progetti missionari, individuati dall’Ufficio per le Missioni e le Migrazioni e riguardanti realtà legate ad un sacerdote e ad istituti religiosi presenti nella diocesi stessa. Da quasi settant'anni la missione dei Frati Cappuccini liguri a Lima, capitale del Perù, anima la "Città dei Ragazzi", avente lo scopo di formare giovani in età scolare che hanno alle spalle famiglie con risorse economiche limitate e non riescono ad occuparsi di loro.

I frati hanno proposto all’ufficio diocesano il progetto di costruzione di un magazzino di stoccaggio con diversi scomparti per custodire vestiti, generi alimentari e materiale scolastico da distribuire agli alunni. Sempre dal Perù, precisamente dal distretto di Comas, è giunta la richiesta di aiuto di suor Caterina Cogo delle Figlie di Nostra Signora della Neve. Qui dal le missionarie preparano e distribuiscono kit scolastici e kit salute per le persone povere che non possono permettersi di acquistarli.

Don Cyriaque Sinzoyiheba, vicario parrocchiale a Quiliano, ha proposto invece il progetto "Acqua di Bwatemba", che spiega approfonditamente nell'articolo di Sonia Pedalino su Il Letimbro. Si tratta della costruzione di un pozzo d'acqua potabile nel villaggio di montagna (1950 m) della diocesi di Bururi, territorialmente la più estesa del Burundi, nazione d'origine del sacerdote fidei donum, non lontana dalla capitale Bujumbura. Il progetto prevede la perforazione e l'allestimento del pozzo e la fornitura di un impianto solare per la produzione dell’energia necessaria al funzionamento del meccanismo di estrazione. I lavori sono previsti per la primavera e dureranno circa un mese. La spesa complessiva è stimata intorno ai 35mila euro. Per contribuirvi è possibile anche effettuare un bonifico bancario all'IBAN IT27K0503449531000000002356 e con causale Progetto Acqua di Bwatemba.