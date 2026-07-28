Albenga, il Trio Eufonia in piazza dei Leoni per ANT con il concerto benefico "IncANTi d’estate"

Giovedì 30 luglio, alle ore 21, nella suggestiva Piazza dei Leoni, il “Trio Eufonia” – composto da Elisabetta Vosilla (voce), Gianni Gollo (flauto traverso) e Antonella Pecoraro (pianoforte) – torna a collaborare con la Fondazione ANT Franco Pannuti ETS per il concerto benefico “IncANTi d’estate”.

La serata, che gode del patrocinio del Comune di Albenga, per questa occasione sarà un viaggio musicale dedicato al tempo, che prevede brani volti a cogliere l'attimo per assaporare la felicità fugace, oppure a rileggere pagine eterne, ricche di significato musicale e, allo stesso tempo, spirituale. Il trio, che si contraddistingue per eleganza e scelte musicali sempre accattivanti, sarà a fianco della figura della Donna, creando un'atmosfera che speriamo lasci lo spettatore coinvolto e...generoso nelle offerte in favore della Fondazione ANT.

Sarà infatti un evento con ingresso a offerta minima per la raccolta fondi destinata alle visite mediche gratuite per la diagnosi precoce dei tumori; visite che la Delegazione di Albenga ha in programma nel prossimo autunno.

"La prevenzione è di fondamentale importanza - ci tiene a sottolineare la Presidente di Delegazione Cristina Pavanelli - in ogni giornata che si riesce ad organizzare grazie al grande lavoro quotidiano che svolgono i Volontari ANT, i nostri medici visitano 24 persone e purtroppo ogni volta viene riscontrato qualcosa da approfondire. In questi anni più di una persona deve ringraziare la nostra Delegazione per aver diagnosticato in tempo una malattia oncologica".

Si invitano tutti coloro che si trovano ad Albenga e nei dintorni della città ingauna a partecipare a questa serata piacevole e dal profondo valore simbolico, in una Albenga sempre più attenta al sociale e agli aspetti culturali e si ringrazia il Trio Eufonia per aver nuovamente scelto di sostenere la Fondazione ANT.