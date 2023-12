Incendi simulati di barche con feriti: nei porti di Loano e Alassio due giornate di esercitazione per i soccorritori

Due giornate d'importante addestramento, quelle del 6 e del 12 dicembre scorsi, presso il porto di Loano e quello di Alassio per diverse entità coinvolte nell'ambito dei soccorsi, tenute sotto la direzione dell’Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga e dell’Ufficio Locale marittimo di Alassio e con l’autorevole coordinamento della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Savona.

Le esercitazioni si sono svolte, per i rispettivi porti, con il prezioso supporto dei Vigili del Fuoco di Albenga e della Croce Rossa di Loano, dalla Polizia di Stato e Polizia Municipale di Alassio e coadiuvati dal validissimo apporto della squadra antincendio della Marina di Loano (per il porto loanese) e dalla società Marina di Alassio (per il porto alassino).

Le esercitazioni hanno visto quale scenario la simulazione di un incendio a bordo di unità da diporto ormeggiate presso i sorgitori con contestuale recupero di traumatizzato a bordo.

Le esercitazioni si sono svolte con la massima efficienza e con eccellenti tempi di intervento da parte di tutte le forze impiegate.

"L’esercitazione antincendio è sempre un momento di formazione per tutti, un’esperienza che aumenta la capacità professionale ma soprattutto definisce eventuali criticità che possono esserci limitando i rischi in una reale attività di emergenza" commentano dagli uffici marittimi.