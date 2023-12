Savona, al Priamar la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana"

Mercoledì 19 dicembre, con inizio alle ore 17,30, presso la Sala della Sibilla della Fortezza del Priamar, il Prefetto Enrico Gullotti, alla presenza delle massime Autorità civili, militari e religiose della provincia, consegnerà le onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, conferite dal Presidente della Repubblica a nove cittadini emeriti.

Istituito con la legge n. 178 del 3 marzo 1951 e reso operativo nel 1952, l’Ordine al Merito della Repubblica è nato con lo scopo di “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nell’impegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”.

Nell'occasione, riceveranno la benemerenza di “Commendatore” il professore ingegnere Federico Delfino, Rettore dell’Università degli Studi di Genova, e l’atleta pallanuotista Matteo Aicardi, e quella di “Cavaliere” Sebastiano Buscema, Luogotenente Carica Speciale, Capo della Sezione Personale, Affari Generali e Protezione Sociale del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Savona; Simone Falco, Presidente della Sezione di Savona e Imperia dell’Associazione Nazionale ex Deportati nei Campi Nazisti; Marco Mura, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Savona, direttore organizzativo del “Meeting Internazionale di atletica leggera Città di Savona” e istruttore e allenatore nazionale di atletica leggera; Sergio Pizziconi, Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri, già comandante della Compagnia di Albenga e attualmente in servizio preso il Centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Genova; Domenico Romano, già sindaco di Garlenda, Presidente onorario e membro di diritto del Consiglio Direttivo di “Fiat 500 Club Italia”; Raffaele Uselli, Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, attualmente Comandante della Stazione di Santo Stefano Belbo (CN); Vilderio Vanz, Presidente della Pubblica Assistenza Croce Verde di Albisola Superiore e professore a contratto presso la Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Genova.