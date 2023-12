Savona, i commercianti di via Paleocapa e vie limitrofe lanciano un laboratorio di idee partendo dalle luminarie di Natale

In via Paleocapa e nelle adiacenti via Mistrangelo, via Quarda Inferiore e Superiore i commercianti animati da profondo senso civico, hanno costituito un laboratorio di idee, basato unicamente sulla attività gratuita da parte degli aderenti.

Lo scopo del laboratorio è il rilancio economico di Via Paleocapa e delle vie adiacenti attraverso una riconoscibilità identitaria di via basata sulla valorizzazione del bene comune come veicolo per la promozione del rilancio del commercio locale. "Elevare Via Paleocapa e le vie limitrofe – spiegano i commrcianti - come spazio di relazione e interazione tra gli operatori locali, i suoi abitanti e i suoi portici.

Il laboratorio lo abbiamo chiamato Paleocapalab.Area, una fucina di idee per lo sviluppo e la crescita del commercio attraverso la promozione di eventi culturali e iniziative volte a rivitalizzare e animare i nostri portici e le vie limitrofe per aumentarne attrattiva, sicurezza e bellezza dove è più divertente fare shopping ma anche socializzare. Da alcuni mesi i commercianti mese dialogano con l'mministrazione pubblica.

"Da questa – spiegano - riceviamo ascolto, sostegno e collaborazione, anche se la strada da percorrere per i traguardi è ancora lunga perché gli obiettivi sono ambiziosi. Il primo progetto prossimo al traguardo è l’ambizioso obiettivo di portare del verde nel nostro centro, attraverso l’adozione permanente delle piante dei Chinotti, con l'allestimento di fioriere, che ogni commerciante si impegnerà a curare. Siamo certi che l’iniziativa sarà di grande successo e speriamo che la sua bellezza contagi anche altre zone".

"La seconda iniziativa in programma - proseguono - grazie alla concessione da parte del Comune, per l’uso della Galleria pedonale del Garbasso, è quella di far diventare quel luogo, un grande teatro di eventi culturali e mostre per artisti emergenti", ringraziando fin d’ora chiunque vorrà aiutarci per elevarne la qualità e l’offerta.

Alcuni commercianti poi "con grande impegno e investendo molto del proprio tempo, hanno organizzato l’allestimento delle Luminarie di via Paleocapa. Purtroppo un serio problema tecnico, ad oggi, ha impedito alla ditta incaricata di procedere".