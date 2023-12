Funivie, l'assessore Alessio Piana in visita al complesso di San Giuseppe di Cairo: “Attenzione della Regione mai venuta meno”

L’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana ha nel pomeriggio fatto visita al complesso delle Funivie di Savona - San Giuseppe di Cairo accompagnato dal direttore della gestione commissariale e dal direttore dell’Autorità di Sistema Portuale del Ligure Occidentale per il bacino di Savona-Vado in rappresentanza del commissario alla gestione dell’impianto.



“Il traffico delle rinfuse, non solo limitate alle ‘nere’, e la loro logistica rappresentano ancora oggi per l’economia ligure una storica attività e un possibile elemento di sviluppo per aumentare le potenzialità, riducendo al contempo il traffico di mezzi pesanti sulle strade e valorizzando l’area retroportuale della Valbormida - spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana - L’attenzione di Regione Liguria sul tema non è mai venuta meno ed è in atto un’importante interlocuzione con il governo, anche a salvaguardia del mantenimento dei livelli occupazionali, che ci auguriamo possa tradursi, già negli imminenti provvedimenti normativi, con un impegno che preveda, oltre la gestione, la ricostruzione dell’infrastruttura danneggiata dal nubifragio del 2019”.