Rigassificatore a Vado, ipotesi trasferimento a Ravenna? Arboscello (Pd): "Il Governo mette in dubbio lo spostamento, Toti no"

"La valutazione che sta facendo il Governo per lo spostamento della nave rigassificatrice Golar Tundra da Piombino al porto di Ravenna e non più nella rada di Savona/Vado, è una notizia positiva che conferma la posizione che stiamo tenendo da mesi, insieme a tutto il territorio".

Il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Democratico è intervenuto sull'indiscrezione lanciata dall'edizione di Genova de "La Repubblica" in merito ad una possibile apertura del sindaco di Ravenna Michele De Pascale al trasferimento da Piombino della nave rigassificatrice il cui progetto è previsto per il posizionamento nel savonese, sulla costa del comune romagnolo.

Che diventerebbe il secondo rigassificatore presente in zona, in quanto la nave Fsru Singapore sarà attiva nel 2025.

Così facendo la Golar Tundra non attraccherebbe a circa 4 km dalla costa di Vado, 2.9 km da Savona, spegnendo di fatto le polemiche e le preoccupazioni dei cittadini sia sulla parte a mare che su quella legata al passaggio a terra della rete del gas a Quiliano, Altare, Carcare e Cairo Montenotte. Rimarrebbe però da districare il tema legato alla strategicità del posizionamento.

"A Savona non ci sono le condizioni economiche, ambientali e sanitarie per accogliere il Rigassificatore e anche a livello tecnico lo spostamento a Ravenna sarebbe meno difficile, per strutture già esistenti e profondità dei fondali più adatte - ha continuato l'esponente dem - Ma il dato politico è che addirittura il Governo mette in dubbio lo spostamento a Savona/Vado mentre Toti no. Nonostante le evidenze dimostrino che la sua volontà di proporre la Liguria per ospitare la Golar Tundra, a distanza di ormai due anni, sia stata un errore sotto tutti i punti di vista, il Presidente della Liguria, sempre più distante da cittadini, insiste nella sua idea e non pare voler fare nessun passo indietro".

"Sarebbe davvero umiliante per Giovanni Toti se fosse il Governo a lanciare un salvagente, decidendo ufficialmente lo spostamento a Ravenna, rendendo evidente non solo l'errore di valutazione per aver proposto la Liguria, ma anche la sua insensibilità verso i territori che rappresenta e l'atteggiamento pavido, senza il coraggio di cambiare idea" ha concluso il consigliere regionale del Pd Arboscello.

Ad Ansa il presidente regionale e commissario Giovanni Toti avrebbe dichiarato che "se il Governo riterrà meglio collocarlo a Ravenna, ne prenderemo atto. Ci siamo messi a disposizione ma non è che necessariamente vogliamo prenderci con la forza una nave: non facciamo i pirati, facciamo i commissari di Governo, quindi se il governo sceglierà Vado perché è coerente con il piano, che vada a Vado".

Nessun commento al momento da parte di Snam.