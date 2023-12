Chiusa l’assemblea generale di Federcasa: si guarda all’incontro al MIT e al nuovo Piano Casa

Si è tenuta venerdì 15 dicembre, a Fubine Monferrato, in provincia di Alessandria, presso il Golf Club Margara, l’assemblea generale di Federcasa, dove sono state convocate 82 Aziende Casa da tutta Italia, che rappresentano 800mila alloggi per circa due milioni e mezzo di inquilini in case popolari.

L’iniziativa ha visto l’approvazione del bilancio previsionale del 2024 e arriva a pochi giorni dall’incontro in programma tra i vertici della federazione e il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenuto ieri con un video messaggio, durante il convegno presso il Teatro Sociale di Alba, promosso dalla Agenzia Territoriale per la Casa (Atc) Piemonte Sud, Federcasa e curato da CoreSales Srl.

Oltre al vice premier Salvini sono stati molti gli interventi illustri, provenienti da ogni angolo della penisola, per parlare di politiche abitative e della discussione in atto sul Piano Casa.

Argomento che è tornato al centro anche durante l’assemblea di oggi, con l’esposizione del presidente nazionale Riccardo Novacco delle nuove politiche abitative e l’intervento in collegamento del dottor Giovanni Tamburino sul tema legato alle novità sull’IMU.

Prima della discussione politica con gli interventi dei presidenti delle Aziende Casa s è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi del Corso di perfezionamento giunta alla quarta edizione “Casamanager” in collaborazione con Federcasa e Sda Bocconi a cura della dottoressa Raffaella Saporito e della dottoressa Eleonora Sapobelli.

“Abbiamo posto le basi per l’assemblea del prossimo anno che rinnoverà i vertici di Federcasa - ha commentato a chiusura della due giorni Marco Buttieri, vicepresidente Atc Piemonte Sud, delegato di Cuneo e provincia, e membro di giunta di Federcasa - Abbiamo parlato di proposte per il Governo in vista dell’incontro del 19 dicembre dove porteremo le istanze delle nostre aziende sul tavolo del Piano Casa. I temi primari da affrontare sono il finanziamento di risorse per il nostro settore, che siano finalizzate ad interventi specifici: nuove costruzioni e fondi per l’aiuto all’affitto per i morosi incolpevoli.”

“In quest’ottica - continua Buttieri a capo dell'ufficio Europa di Federcasa - l’Europa può avere un ruolo importante. Il ruolo dell ufficio, che coordino, è quello di occuparsi di intercettare finanziamenti, attraverso la Bei, finalizzati al nostro settore."



Nel video l'intervista a Marco Buttieri e al sindaco di Fubine Monferrato Lino Pettazzi.