Savona, tutto pronto per la 43ª Rassegna Corale

Savona si prepara a immergersi nella suggestiva armonia delle voci corali con la 43ª Rassegna Corale. L'evento, organizzato dalla Corale Alpina Savonese, si terrà domenica 17 dicembre, alle ore 17 nell'incantevole cornice dell'Oratorio dei SS. Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla, conosciuto anche come ex Gesuiti, in via Guidobono.

Un evento di rara intensità musicale, reso ancora più speciale dalla partecipazione del Coro A.N.A. "Penne Nere" di Almé (BG), che si unirà alla Corale savonese per dare vita a un concerto indimenticabile.

L'iniziativa ad ingresso libero, si presenta come un momento di aggregazione e condivisione, celebrando l'arrivo delle festività natalizie con canti e melodie avvincenti. La Rassegna gode del patrocinio della Diocesi di Savona-Noli, del Comune e della Provincia di Savona, tali riconoscimenti sottolineano l'importanza e il prestigio dell'evento nel contesto cittadino e provinciale.