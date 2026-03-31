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Eventi | 31 marzo 2026, 10:35

Loano, compleanno a sorpresa per i 90 anni dell’imprenditore Salvatore Gaudenti (FOTO)

All’evento hanno partecipato circa cinquanta persone tra familiari, ex giocatori di quando era presidente del Ceriale, sindaci e amici

Foto di Silvio Fasano

Foto di Silvio Fasano

Un pranzo a sorpresa si è svolto al ristorante "A Modo Mio" di Loano per festeggiare i 90 anni dell’imprenditore Salvatore Gaudenti. 

All’evento hanno partecipato circa cinquanta persone, tra cui familiari, ex giocatori del Ceriale durante il periodo in cui Gaudenti era presidente, alcuni sindaci – tra cui quelli di Loano, Villanova e l’ex primo cittadino di Ceriale Pietro Revetria – e numerosi amici. 

Una giornata di celebrazione all’insegna della convivialità e dell’affetto verso un protagonista della comunità locale.

Foto di Silvio Fasano

Foto di Silvio Fasano

Foto di Silvio Fasano

Foto di Silvio Fasano

Redazione - Foto Silvio Fasano

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