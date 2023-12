Al via il progetto "Savona è Capitale Sociale" per promuovere la cittadinanza attiva nei quartieri

Il progeto ha ottenuto un finanziamento di 20.000 euro dalla Fondazione De Mari, nell'ambito del bando per iniziative e servizi che favoriscono l'inclusione e l'innovazione sociale più riposrse del Comune per un totale di 56.620 euro, (Iva inclusa). L'obiettivo di coinvolgere i cittadini e le diverse organizzazioni in percorsi di attivazione civica per creare rete tra i diversi soggetti presenti nei quartieri e fra i quartieri stessi, attraverso iniziative coordinate tra loro e diffuse sul territorio per stimolare la nascita di collaborazioni e reti pronte ad attivarsi per contrastare l'isolamento sociale, l'esclusione e le povertà.