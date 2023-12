Cairo, l'ex pallone del tennis versa in uno stato di abbandono e degrado estremo

Riceviamo e pubblichiamo questa segnalazione arrivata alla nostra redazione:

"L'ex pallone del tennis, situato in via Tecchio a Cairo Montenotte, un tempo luogo di svago e attività sportiva per la comunità, versa in uno stato di abbandono e degrado estremo".

"La copertura del campo è stata completamente divelta e danneggiata, con una parte di essa finita tra gli alberi circostanti a seguito delle forti intemperie".

"Questa situazione non solo deturpa il paesaggio visibile a residenti e passanti ma, ancor più preoccupante, costituisce un serio pericolo per la pubblica sicurezza".