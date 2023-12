Savona, fiamme al silos granaglie Colacem: è un’esercitazione antincendio

Stamani, incendio all’interno dei locali situati al piano terra del Silos granaglie, nel porto di Savona, scaturito a seguito di un corto circuito su alcuni macchinari presenti ed utilizzati per lo sbarco dei cereali: era un’attività addestrativa svolta allo scopo di verificare i tempi di intervento del personale interessato dall’emergenza, nonché analizzare eventuali elementi di criticità nel coordinamento operativo svolto dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto.

L’esercitazione antincendio, organizzata dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona, ha avuto luogo presso il terminal in concessione alla società Colacem, dove sono state attivate le procedure operative previste dalla locale “Monografia Antincendio” (piano di emergenza adottato dalla Capitaneria di porto) che ha visto il coinvolgimento e la successiva direzione tecnica dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Savona, intervenuti nel giro di pochi minuti.

Nel corso dell’evento è stata attuata, con l’impiego dei mezzi nautici della Guardia Costiera – Motovedetta SAR CP 863 e battello G.C. 155 - l’interdizione alla navigazione del bacino portuale e verificata la prontezza operativa dei servizi tecnico nautici (piloti, ormeggiatori e rimorchiatori), la cui attività in caso di evento reale risulta necessaria per l’allontanamento di una eventuale nave ormeggiata in prossimità dell’incendio.

L’attività addestrativa, con particolare riferimento al coordinamento delle varie forze impiegate ed alle tempistiche con cui sono state attivate e svolte le operazioni di risposta all’evento incidentale ipotizzato, è risultata pienamente rispondente alle aspettative.

Al termine delle operazioni il Comandante della Capitaneria di porto di Savona, C.V.(CP) Giulio Piroddi, ha espresso la propria soddisfazione per quanto riguarda l’esercitazione ed in particolare per la consolidata sinergia con i Vigili del fuoco ed i vari Enti coinvolti, tra cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Il Comandante ha sottolineato per ultimo come queste esercitazioni siano degli strumenti di prevenzione e gestione del rischio molto importanti per testare le azioni di risposta in caso di emergenza reale.