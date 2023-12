Albenga, schianto all'incrocio dell'Aurelia Bis di Bastia: due auto coinvolte, quattro i feriti (FOTO)

Quattro persone trasportate al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure, di cui sembrerebbe tre in codice rosso e una in codice giallo: questo il bilancio di un incidente verificatosi intorno alle 17.10 allo svincolo di Bastia dell'Aurelia Bis, nel comune di Albenga, e che avrebbe visto coinvolti due mezzi.

Ancora da chiarire le dinamiche precise dell'impatto, avvenuto proprio in prossimità dell'immissione alla strada di scorrimento veloce già tristemente nota per sinistri anche di grave entità. Stando alle prime rilevazioni, lo scontro sarebbe avvenuto mentre una delle due auto, una Fiat Panda, era intenta a immettersi sull'Aurelia: in quell'istante sulla carreggiata principale stava sopraggiungendo l'altro veicolo, una Peugeot 3008 che non sarebbe riuscita a fermare la sua corsa colpendo l'auto in immissione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli ed evitare il rischio di incendio dopo la fuoriusciti di carburante e liquidi, mentre la polizia locale ingauna ha effettuato i rilievi del caso regolando il traffico, in tilt fino a diverse centinaia di metri dal luogo dell'impatto. Per far defluire il flusso dei mezzi, per chi da Coasco è diretto ad Albenga è stata prevista una deviazione sull'Aurelia Bis.

Insieme alle ambulanze mobilitate dal 112 (Croce Bianca e Rossa di Alassio, due mezzi della Bianca di Albenga di cui uno della sezione di Arnasco), sul posto anche le automediche Sierra 2 e 4.

IN AGGIORNAMENTO