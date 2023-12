Capitaneria di Porto, doppia esercitazione nei porti di Borghetto e Andora

Ieri, lunedì 18 dicembre, si sono svolte due esercitazioni presso i porti di Borghetto Santo Spirito e Andora. Le operazioni di addestramento hanno visto la supervisione dell'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga e della Delegazione di Spiaggia di Andora, nonché il coordinamento della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Savona.

Queste attività mirano a valutare i tempi di risposta e l'efficacia degli interventi delle unità di soccorso di fronte a situazioni simulate, offrendo un'opportunità essenziale per affinare le procedure di emergenza e migliorare la preparazione di fronte a eventuali situazioni critiche.

Particolarmente rilevante in queste simulazioni è stata la presenza attiva del gruppo degli ormeggiatori nei porti di Andora e Borghetto Santo Spirito. Questi professionisti marittimi, tra i primi a intervenire in situazioni di emergenza come quella simulata durante l'esercitazione, hanno dimostrato prontezza e competenza nell'affrontare l'ipotetico incendio.

Un ulteriore plauso va al personale della Croce Bianca, il quale ha dimostrato straordinaria efficienza nell'adottare le misure necessarie per il recupero di un ipotetico traumatizzato. Tra fumogeni e getti d'acqua, il team ha rapidamente messo in atto le procedure di soccorso, stabilizzando il paziente su una barella e trasportandolo con prontezza al nosocomio più vicino per ricevere le cure necessarie.