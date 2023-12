Demolizione viadotto A6, polemiche a Carcare per la chiusura della Sp 11. De Vecchi attacca: "Il paese è diviso in due", Mirri replica: "Dice cose non vere"

La sospensione temporanea della viabilità lungo la Sp 11, dovuta alla demolizione del viadotto dell'A6 nella zona di Carcare, ha suscitato un botta e risposta tra opposizione e maggioranza.

L'amministrazione comunale è stata al centro di accuse e critiche riguardo a presunte carenze nella comunicazione con la società Autostrada dei Fiori, responsabile dei lavori. Il consigliere comunale di opposizione, Christian De Vecchi, ha puntato il dito sull'assenza di una condivisione preventiva delle date e una segnaletica stradale adeguata, evidenziando una mancata informazione rivolta ai residenti e non residenti.

"Prevenire è meglio che curare - commenta De Vecchi - Con via Barrili chiusa al traffico, il paese di Carcare è di fatto diviso in due. L'amministrazione Mirri ha sbagliato completamente. Non è stata effettuata una comunicazione preventiva. I programmi dei lavori della società Autostrada dei Fiori erano noti da mesi negli uffici comunali, eppure, è mancata la condivisione delle date per evitare il blocco stradale durante il periodo natalizio. La segnaletica stradale è arrivata in ritardo, mentre l'informazione alla cittadinanza è stata inadeguata. In ogni caso, si potrà sempre incolpare Autostrada dei Fiori".

"Il paese non è diviso in due, come sostiene De Vecchi - replica il sindaco Rodolfo Mirri - E' stata chiusa soltanto via Nizzareto, un tratto di strada lungo 80 metri. Grazie alla collaborazione instaurata con la società Autostrada dei Fiori, la via rimarrà chiusa fino alle 19 di oggi, per poi rimanere aperta nei giorni prima di Natale. I commercianti sono stati già avvisati".

"Per quanto riguarda la segnaletica, come indicato nell'ordinanza, non è di competenza del comune, ma dell'impresa appaltatrice dei lavori. Ci siamo accorti della mancanza e abbiamo sollecitato l'impresa a intervenire".

"Sul crono-programma dei lavori, il contratto è stato stipulato l'anno scorso, in fretta e furia, dall'amministrazione De Vecchi, al fine di farsi versare 60mila euro di oneri a scomputo per ripianare il bilancio. Dovevano considerare attentamente che i lavori avrebbero coinciso con il periodo natalizio", conclude Mirri.

Il provvedimento di chiusura della Sp 11, secondo l'ordinanza della provincia, sarà in vigore dalla mattinata di oggi, martedì 19 dicembre, fino alle ore 19 di venerdì 22 dicembre. La deviazione del transito veicolare avverrà sulle strade comunali, all'interno del centro abitato di Carcare. Sarà possibile raggiungere il comune di Plodio da via Vecchia di Plodio in auto, ma non con mezzi pesanti. Le ambulanze potranno transitare in caso di emergenza.