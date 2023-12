Narghilè in vetro: scopri i segreti di questo magico strumento

Il Narghilè in vetro è un simbolo di unione e fratellanza che trova le sue radici nel mondo arabo.

Tuttavia, oggi è molto utilizzato anche nei paesi occidentali. La sua origine è avvolta da una coltre di mistero che lo riconduce a derivazioni diverse.

Indipendentemente dalla sua provenienza, questo oggetto è oggi conosciuto per la sua facoltà di associare le persone e contribuire a sviluppare quel sentimento di affetto e convivialità nel condividere momenti insieme, specialmente dopo i pasti.

In questo articolo, puoi trovare degli approfondimenti sull’uso di questo oggetto, in particolare riguardo:

quali sono le caratteristiche dei Narghilè in vetro?

dei Narghilè in vetro? qual è la differenza con uno Shisha ?

? quali sono i vantaggi?

Quali sono le caratteristiche dei Narghilè in vetro?

Un Narghilè in vetro gode di proprietà migliori rispetto a quelli prodotti in altri materiali. Infatti, la pasta vitrea impiegata per la loro costruzione garantisce:

qualità superiore dell’esperienza

sapori più puri

più puri la longevità dell’oggetto

Tuttavia è possibile apprezzare questo strumento anche in base alle sue particolarità tecniche. Ad esempio, possono essere realizzati in modo artigianale, in modo da coniugare la funzionalità al gusto di possedere un pezzo unico.

Di solito, la struttura di base con cui vengono venduti i Narghilè in vetro professionali includono:

un corpo brevettato

brevettato un tubicino morbido di circa 170 cm

morbido di circa 170 cm dei bocchini

un braciere di diverse dimensioni

di diverse dimensioni un tubicino a immersione

un tappo di fuoriuscita



Qual è la differenza con uno Shisha?

In realtà, tra un Narghilè e uno Shisha non esiste alcuna diversità significativa. Difatti, nonostante lo stesso utilizzo e la medesima funzione, assumono due nomenclature distinte in base al paese in cui se ne fa uso.

Questa “pipa”, difatti, viene chiamata hookah in India, gûza in Egitto, o jajeer nel Kashmir. Tuttavia, con la loro crescente diffusione, capita sempre più spesso di sentire nominare questo oggetto indipendentemente dalla propria posizione geografica.

Quali sono i vantaggi di un Narghilè in vetro?

Essendo una pratica ormai apprezzata in tutto il mondo e un gioioso momento di condivisione, l’occasione di fumare un Narghilè decisamente non è rara. Ovviamente il consiglio primario è sempre quello di non eccedere con il suo utilizzo e di scegliere strumenti di qualità.

Per quanto riguarda la salute, è bene sottolineare che il sistema di cui è dotato uno Shisha in vetro, presuppone il riscaldamento del tabacco, che non viene quindi bruciato. Questo evita la formazione di sostanze cancerogene come l’acetaldeide o alcuni idrocarburi aromatici policiclici.

Inoltre, le temperature raggiunte dal trinciato sono di gran lunga inferiori a quelle associate ad una sigaretta. Questo fa sì che i catrami rilasciati da tale processo siano meno dannosi. Ovviamente, si tratta comunque di un’attività da eseguire con moderazione.

Ciò che è interessante sottolineare è che il Narghilè rappresenta anche un simbolo ed è portatore di un significato profondo e dell’inestimabile valore dell’unione e la vicinanza tra le persone.