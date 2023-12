Onzo, Arnaldi sul passaggio a Sat: "Una questione importante liquidata dal Consiglio comunale in pochi secondi"

Ieri sera il Consiglio comunale di Onzo, riunito in seduta straordinaria ha votato l’acquisizione di quote Sat, l'azienda che gestisce lo smaltimento dei rifiuti in provincia di Savona.

Il capogruppo di opposizione, Giuliano Arnaldi, ha espresso forte preoccupazione riguardo alla rapidità con cui è stata affrontata una questione così cruciale come la gestione dei rifiuti: "Ridurre una questione di tale importanza ad una pratica burocratica da liquidare in pochi secondi è incosciente e pericoloso".

Arnaldi ha lanciato un forte monito sulla società moderna, criticando l'approccio superficiale che considera i rifiuti come un business piuttosto che una questione ambientale: "Questo è il mondo nel quale l’amministrazione Bottello ha scelto di portare la comunità onzese. Certo non possiamo chiamarci fuori, non possiamo lasciare fuori dalle nostre case cumuli di rifiuti. Inoltre, è impensabile cercare una soluzione che non sia coordinata con gli altri comuni. Ma questo non significa chiudere gli occhi".

"Il problema si amplifica considerando la storia di società pubbliche e private nel settore del trattamento dei rifiuti. Le transizioni di quote societarie hanno generato benefici per alcuni e impoverimento per gli enti pubblici". Arnaldi ha sottolineato la presenza costante di figure politiche di spicco nel management di queste aziende, spesso con compensi notevoli, mentre la qualità dei servizi offerti ai cittadini è rimasta discutibile.

Una nuova preoccupazione si è aggiunta con il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, mettendo in discussione l'affidamento della gestione dei rifiuti a Sat, aprendo scenari incerti e potenzialmente pericolosi per l'intero Bacino: "Se quel giudizio sarà confermato, si apriranno scenari inimmaginabili e pericolosi per l'intero Bacino", prosegue Arnaldi.

"In risposta a questa situazione, come gruppo di opposizione, abbiamo avanzato una richiesta precisa per il prossimo Consiglio comunale: la calendarizzazione di un ordine del giorno per richiedere trasparenza e chiarezza sulle questioni sollevate - conclude Arnaldi - Invitiamo il Consiglio di Amministrazione di Sat a rendere noto lo stato di eventuali indagini di rilevanza penale coinvolgenti la società o i suoi dirigenti e amministratori. Inoltre, chiediamo all'amministrazione provinciale di Savona di informare tempestivamente i comuni interessati e la cittadinanza sullo stato del contenzioso con l'AGCM e di concordare azioni trasparenti da intraprendere".