Albenga, ritorno l'ormai immancabile Concorso Pianistico col concerto di apertura di Santo Stefano

Il 26 dicembre, alle ore 21.15, nella Cattedrale di San Michele, avrà luogo il gran concerto di apertura della 36° edizione del Concorso Pianistico "Città di Albenga" intitolato a M. S. Folco, dove protagonista della serata sarà Carlo Solinas, giovane di soli 23 anni, originario di Sarzana e formatosi presso l'Accademia Musicale "A. Bianchi" vincitore della scorsa edizione della kermesse.

Saranno eseguiti brani di Chopin, di Bach, di Liszt e di Skrjabin, con i quali il giovane artista potrà mostrare il suo talentuoso stile virtuosistico.

La serata sarà poi intramezzata dall'intervento al prestigioso organo Serassi della cattedrale (strumento dei primi dell'Ottocento) dell'organista titolare di San Michele, Roberto Grasso, che eseguirà brani di Haendel, Zipoli, Quirici e Corsi.

La chiesa, per l'occasione, sarà riscaldata, e l'ingresso è totalmente libero e gratuito, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo innovativo concerto nel giorno di Santo Stefano.

"Inaugurare il concorso pianistico nella nostra bellissima Cattedrale è davvero una bellissima idea, e di questo ringrazio vivamente il sindaco e l'amministrazione che hanno ardentemente desiderato questo concerto, che dà ancor più lustro ed importanza al nostro concorso, la cui fama è costantemente crescente" dichiara il direttore artistico della manifestazione, Isabella Vasile.

"Il concorso pianistico di Albenga cresce di anno in anno arricchendosi di momenti suggestivi e alzando sempre più il livello dei partecipanti - afferma invece il sindaco Riccardo Tomatis - Il concerto di apertura sarà una serata di altissimo livello artistico e culturale in una straordinaria location. Avremo modo di ascoltare le note di Carlo Solinas, vincitore della passata edizione del concorso, e del maestro Roberto Grasso all’organo Serassi vero e proprio gioiello all’interno della cattedrale di cui l’associazione Valli in musica si prende cura. Il concorso pianistico esce dalla sede dove tradizionalmente avvengono le esibizioni, l’Auditorium San Carlo, ed entra ancora più nel cuore della nostra splendida Albenga".

"Ringrazio la dott.ssa Vasile che continua a far crescere questo che possiamo definire un vero e proprio evento che, negli anni, ha raggiunto livelli altissimi portando ad Albenga persone provenienti da tutta Italia, dall’Europa e anche da più lontano offrendo una grande occasione di visibilità alla nostra città" conclude Tomatis.