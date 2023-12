Andora, inaugurato sul molo il presepe di origami e figurine di alunni e docenti delle medie

E' fatto di origami e figurine in carta di legno, realizzati dal paziente lavoro degli studenti della scuola media Benedetto Croce di Andora, con l'aiuto degli insegnati, il tradizionale Presepe del Molo Thor Heyerdahl che è stato inaugurato dal sindaco Mauro Demichelis. Una creazione davvero accurata e pregevole che segna anche un passaggio di testimone fra generazioni: fra gli allestimenti artistici tradizionali curati del gruppo “Amici del Presepe” e i giovani creativi delle scuole medie che, con l'auto dei docenti e della Pro Loco che ha fornito i materiali, hanno realizzato un'opera nuova, innovativa e suggestiva. Grande consenso da parte dei numerosi visitatori del presepe che è all'ingresso del molo illuminato a festa con un tunnel di luce che porta alla grande pallina natalizia che si affaccia sul mare.

La Sacra Rappresentazione, ideata dai docenti Valentina e Elisabetta Molli, Manuel Bernabò con la collaborazione di Barbara Bogliolo e il coordinamento con il Comune della professoressa Amelia Malavetas, non è nata solo da un laboratorio creativo, ma fa parte di un progetto di riflessione in cui gli insegnanti hanno chiesto agli studenti di scrivere delle frasi sul Natale: le stesse sono state votate fino alla scelta di quella considerata più rappresentativa che è stata posta nell'allestimento alla cui realizzazione hanno collaborato anche Anna Bianco e Silvia Tosi della Pro Loco Andora.

“I miei più vivi complimenti agli studenti del Benedetto Croce di Andora per aver realizzato, sotto la guida degli insegnati, il bellissimo Presepe che abbiamo inaugurato sul Molo Thor Heyerdahl. Una creazione davvero unica, realizzata con origami e figurine intagliate nella carta legno, sapientemente allestito, con grande impegno nell'ambito di un progetto che ha visto i ragazzi ideare frasi sul Natale, tutte davvero toccanti – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis, esprimendo viva gratitudine e ammirazione - E' un Presepe che porta con sé momenti di riflessione sui valori del Natale e per questo ancor più significativo. Ringrazio per la presenza Don Sandro Marsano e don Stefano Caprile Vicario di Andora che ha benedetto la Santa Natività e gli insegnanti Amelia Malavetas, Valentina e Elisabetta Molli, Manuel Bernabò e Barbara Bogliolo per il lavoro ideativo e realizzativo e naturalmente tutti i docenti del Benedetto Croce, per la loro disponibilità e collaborazione. Sono grato alla Pro Loco di Andora, che nell'ambito del Progetto Natale, ha fornito i materiali e il suo supporto all'allestimento”.