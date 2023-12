Leidaa Savona dice "no" ai botti di Capodanno

Con l'arrivo del Capodanno, la Leidaa Savona dice "no" ai fuochi d'artificio. La campagna di sensibilizzazione, già proposta nel tempo, ha come obiettivo quello di sensibilizzare sulle conseguenze negative che petardi, razzi e altri artifici pirotecnici possono avere sugli animali.

Questi fragili esseri viventi, spesso incapaci di comprendere il motivo di questi suoni improvvisi e spaventosi, subiscono gravi traumi che possono portare a lesioni nel tentativo di fuggire, perdita dell'udito e, in alcuni casi tragici, alla perdita della vita.

L'invito è a scegliere alternative meno dannose per celebrare la fine dell'anno, come spettacoli pirotecnici senza rumore o l'uso di luci e decorazioni luminose che non generano disturbo acustico.