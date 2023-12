Celle, nasce “Idea Comune” per una politica partecipata e coinvolgente

La politica partecipata è fondamentale per garantire, all’interno di una comunità, azioni amministrative efficaci e inclusive. Partendo da questo presupposto “Idea Comune” punta al coinvolgimento attivo dei cittadini, offrendo loro l'opportunità di contribuire alle scelte politiche che riguardano il paese.

“La democrazia partecipativa è, infatti, lo strumento grazie al quale è possibile instaurare un rapporto autentico e dialettico tra amministrazione e cittadini, permettendo la libera circolazione di idee, progettualità, preoccupazioni - spiegano -. Il coinvolgimento della popolazione nelle più importanti decisioni di un’amministrazione pubblica crea senso di appartenenza e responsabilità, specie in comunità piccole, dove il confronto è più immediato”.

“Un paese come Celle Ligure può trarre numerosi vantaggi da questa pratica - continuano: migliorare la qualità delle scelte ottimizzando i tempi per identificare priorità e bisogni specifici; favorire la trasparenza e la responsabilità degli amministratori pubblici, che devono rendere conto delle scelte effettuate; garantire una gestione mirata delle risorse disponibili; agevolare la coesione sociale, dando voce a tutti i cittadini; valorizzare l'educazione civica e la cittadinanza attiva”.

“Poiché la nostra idea di politica si basa su un approccio inclusivo e trasparente, nella fase iniziale della campagna elettorale ci impegneremo ad ascoltare le esigenze e le opinioni dei cittadini in incontri pubblici dedicati. Vogliamo inoltre creare un punto d'ascolto dove raccogliere feedback e suggerimenti – spiegano -. Parallelamente, organizzeremo incontri con esperti in settori chiave, al fine di acquisire nuove conoscenze e promuovere la condivisione delle migliori pratiche.

“Nell'eventualità che ‘Idea Comune’ fosse scelta a rappresentare Celle Ligure, ci impegniamo, sin da ora, a dare concretezza alla democrazia partecipativa durante i 5 anni di amministrazione”.

Tra gli strumenti: l'attuazione del bilancio partecipativo come forma pratica di democrazia diretta, dando la possibilità di decidere come utilizzare una parte del bilancio comunale; l’istituzione di comitati per affrontare le questioni territoriali e le diverse necessità.

“Il tutto, per dare ai nostri concittadini la possibilità d’intervenire sui processi decisionali, collaborando con un’amministrazione aperta, viva e vicina alla comunità”, concludono i membri del comitato “Idea Comune”.